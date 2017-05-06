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6 мая 2017, 21:19 | Футбол | Р-Спорт

ФК «Севастополь» сыграл вничью с ялтинским «Рубином» в матче чемпионата Крыма

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Футболисты «Севастополя» сыграли вничью с ялтинским «Рубином» в матче 23-го тура чемпионата Крыма.

Встреча, прошедшая в субботу в Севастополе, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Александр Колесник (31-я минута), у гостей — Сергей Дзодзиев (14).

В других матчах тура «Кафа» из Феодосии разошлась миром с симферопольской «ТСК-Таврией» со счетом 2:2, «КФУ-Бахчисарай» дома крупно уступил керченскому «Океану» — 1:4.

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