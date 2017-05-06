ФК «Севастополь» сыграл вничью с ялтинским «Рубином» в матче чемпионата Крыма

Встреча, прошедшая в субботу в Севастополе, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Александр Колесник (31-я минута), у гостей — Сергей Дзодзиев (14).

В других матчах тура «Кафа» из Феодосии разошлась миром с симферопольской «ТСК-Таврией» со счетом 2:2, «КФУ-Бахчисарай» дома крупно уступил керченскому «Океану» — 1:4.