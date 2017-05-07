«Амкар» на своем поле проиграл ЦСКА

Первый тайм команды провели откровенно слабо. Соперникам не хватало скорости, мяч в основном держался в центре поля, а единственным запоминающимся моментом к 30-ой минуте стал прострел Головина в штрафную пермяков на Чалова, который нанес удар, однако его успели заблокировать.



Зрелищности не добавляла и погода — то и дело шел дождь, скользкий и мокрый газон не способствовал точности передач и эффектным финтам. К концовке первого игрового отрезка команды на поле оживились, однако за 45 минут ударов в створ так и не было нанесено. ЦСКА владел позиционным преимуществом, но пользы из этого не извлек.



После перерыва наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, который весь первый тайм недовольно размахивал руками на бровке поля, явно нашел способ простимулировать своих подопечных нормально играть. Армейцы как будто проснулись и начали диктовать свои условия «Амкару».



Закономерным итогом стало открытие счета на 60-ой минуте. Забил Федор Чалов. Дмитрий Хомич, не раз в этом матче выручавший команду, даже задел мяч рукой, но тот проскользнул в сетку, а голкипер остался лежать на газоне не у дел. Не откладывая в долгий ящик, ЦСКА удвоил счет спустя шесть минут, классно разыграв штрафной, которым «Амкар» наказали за фол Конде. Витиньо закинул мяч в штрафную, снаряд отскочил к Натхо, который плотным ударом направил мяч в ворота.



После второго гола игра успокоилась, а минуты после 75-ой совершенно исчезла интрига — всем стало понятно, что «Амкар» не отыграется и уж точно не победит сегодня. Так и вышло.

Благодаря победе в Перми ЦСКА продолжает борьбу за выход в Лигу Чемпионов или Лигу Европы. «Амкар» же, благодаря набранному в осенней части «запасу» очков, медленно опускается в турнирной таблице без риска оказаться даже в стыковых матчах.



Главный тренер ФК «Амкар» Гаджи Гаджиев:

— Комментарий простой — мы проиграли по делу. ЦСКА был сильнее. 60 минут команда бегает… больше, чем надо. В некоторых ситуациях можно грамотно располагаться и не бегать. Мы за счёт физической готовности и дисциплины и смогли подняться, а сейчас проблемы есть с дисциплиной — мы же элементарные нормы и правила игры иногда не соблюдаем. Раньше две игры надо было провести, чтоб один гол пропустить, а сейчас — за игру по два нам забивают. Это — не потому что устали, а психологическое состояние — оно разное у всех. Бывает недооценка или переоценка своих возможностей. Мотивация у них нормальная — они хотят играть и себя показать. Может, даже чрезмерно хотят. Потому и допускают те действия, которые не должны допускать. Нельзя играть на себя и показывать себя. А у нас были такие ситуации, когда игроки старались себя показать. А неуверенности, я думаю, нет. Скорее, переоценка своих способностей присутствует. Я, как тренер, внушаю им, что они способны на большее, но это же не значит, что каждый может брать мяч и начинать его вести. Сколько таких потерь сегодня было в первом тайме! Например, когда Секу начинает обыгрывать двух соперников. Защитник не должен такими вещами заниматься. Это — часть психологии.



Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко:

— В первом тайме была очень закрытая игра, надо было искать возможности создавать моменты. Во втором тайме начали находить эти шансы. Когда забиваешь, игра раскрывается, у тебя возникает ещё больше моментов. Забили второй гол и этим решили свою задачу.



Следующий матч «Амкар» вновь проводит дома и принимает московский «Спартак», который практически гарантированно оформил себе чемпионство в этом сезоне. Матч состоится на стадионе «Звезда» 13 мая. Начало в 16:30.