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https://sport.mail.ru/news/football/29665204/
6 мая 2017, 15:25 | Футбол | ТАСС

Полномочия бюро совета ФИФА будут расширены на конгрессе организации

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Полномочия бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) будут расширены по итогам заседания очередного конгресса организации. Об этом сообщает портал Worldsoccer со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того на конгрессе планируется принять решение о возвращении применяемой при <span class=error>Йозефе</span> <span class=error>Блаттере</span> практики создания рабочих групп для решения определенных вопросов внутри организации. Увеличить
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Изменения не затронут структуру бюро, в него по- прежнему будут входить глава ФИФА Джанни Инфантино и руководство шести региональных ассоциаций — Африки, Азии, Центральной/Северной Америки, Европы, Океании и Южной Америки. Ранее бюро могло рассматривать лишь срочные вопросы, а вынесенные органом решения должны были быть утверждены советом, но, согласно реформам, отныне бюро сможет проводить рассмотрение и менее важных вопросов. Предполагается, что после принятия нововведений конгрессом бюро сможет самостоятельно принимать решения без утверждения советом.

Кроме того, на конгрессе планируется принять решение о возвращении применяемой при предыдущем президенте ФИФА Йозефе Блаттере практики создания рабочих групп для решения определенных вопросов внутри организации. Отмечается, что данное предложение уже было одобрено советом.

Конгресс ФИФА состоится в Манаме (Бахрейн) 11 мая.
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