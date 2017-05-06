Линник: Я спокойная, но вы меня уже начинаете раздражать

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Последние годы пальму первенства в чемпионате и кубке оспаривают столичные клубы «Минск» и «Зорка-БДУ». Более состоятельный «Минск», следует признать, имеет неоспоримое преимущество. Выигрывает он чаще, да и ослабить принципиального соперника может самым непосредственным образом — пригласив наиболее перспективных «зорак» в свои ряды.



Именно по такому маршруту проследовала в этом году лучшая футболистка минувшего сезона Анастасия Линник. Которой — ирония судьбы — придется сойтись в заочной дуэли с кем-то из бывших одноклубниц в рамках проекта «Девушки против».



— Давайте начнем со сравнения тренировочного процесса в бывшей и нынешней команде.

— В «Минске» требования гораздо выше. Но это нормально. Если ты чемпион, то должен задавать планку для других. Конкуренция за место в составе присутствует, чего не было у нас в «Зорке». И это подстегивает, когда знаешь, что за твоей спиной есть молодые перспективные девчонки.

— «Минск», следует признать, всегда славился большим количеством темнокожих легионерок.

— Сейчас их немного — всего двое. И еще две девочки из Украины.

— Коммуникация полная?

— Да. Украинки, понятно, обладают таким же менталитетом, как и мы, влились в коллектив легко и безболезненно. Альвин играет уже не первый сезон и по-русски понимает вполне сносно. Другая девочка пришла пару месяцев назад, ей, конечно, труднее, но она старается. А это главное, если хочешь, то заговоришь.

Вам легко было вписаться в игровой стиль лидера?

Поначалу, если честно, были проблемы. У «Минска» все-таки игра немножко другая. Больше ответственности. Как бы лучше выразиться… Если чего-то не сделал, то можешь за это получить от тренера по шее.

— Надеюсь, фигурально?

— Ну, конечно. В форме замечания.

— Слова вас подстегивают?

— Когда есть ошибки, конечно. И на крик я не обижаюсь, тем более, что в пылу борьбы чего только не бывает. По натуре я человек мягкий и рассудительный. Но когда надо, я могу и взорваться. Когда что-то начинает меня раздражать.

— Например?

— На днях — сразу скажу, не на тренировке — меня вывела из себя женщина, которая не имела своего мнения. И из-за этого я теряла личное время.

— Всегда приятно, когда у человека есть свое мнение. Тогда интересно, за кого вы болеете, например, в политике.

— Вопрос о политике. Ну, спасибо… Давайте скажем так, я сторонник того, чтобы мир был во всем мире. А если говорить о каких-то конкретных политиках, то кумиров у меня нет. Идеальных президентов в принципе не существует, но сейчас такой период в мире, что, как мне кажется, у всех не заладилось. Раньше, например, Лукашенко меня устраивал, но сейчас такая ситуация в стране что… Хотя, может, он и не виноват в этом.

— А кто ж тогда?

— Ну не знаю, я же не экономист.

— Но, уверен, найдутся люди, которые скажут: «Настя, а что это ты там в интервью сказала…»

— Если честно, то мне все равно, кто там и что скажет. Это же ведь мое интервью. Верно? Главное, чтобы я никого не обидела.

— Как вы с таким мягким характером играете в такую жесткую игру, как футбол?

— Не надо смешивать жизнь с футболом. Это разные вещи. В жизни я очень дружелюбный и общительный человек, но на поле… Кстати, вы меня уже начинает раздражать….

— То есть тренеру перед игрой заводить вас не надо?

— Завестись я могу и сама, с этим проблем нет.

— Это я уже понял.

— :).

— На девочек в игре кричите?

— Могу.

— Их реакция?

— Если не по делу, то мгновенно ответят, молчать точно не будут. Если по делу, то послушают.

— Мужикам проще, поругались чуть ли не до драки, а сразу после игры разве что только не обнимаются. Девушкам, как мне кажется, сложнее восстановить нарушенные коммуникативные связи.

— У меня был такой случай. Мы покричали с подругой по команде друг на друга, а потом, когда я остыла, то подумала, что все это очень некрасиво выглядело со стороны. Лучше так не делать. Но опять же, люди разные бывают. С кем-то после матча перебросился парой слов и понимаешь, что все ок. А кто-то будет долго носить обиду в себе.

— Представляю, как тяжело с вами работать мужчинам-тренерам…

— Этим людям надо ставить памятник.

— Что же тогда заставляет вас с ними работать?

— Я знаю, но можно, если мое мнение на сей раз останется при мне?

— Можно. Но от вопроса про радужное будущее клуба «Минск» в Лиге чемпионов отвертеться не удастся.

— Думаю, что все будет зависеть от нас. Конечно, есть команды, где собраны мастера высокого международного класса, как «Барселона», с которой девочки играли в прошлом году. В таких случаях, понятно, трудно рассчитывать на победу по сумме двух матчей, но зато это хороший шанс проверить свой уровень на фоне грандов, упереться и заставить их играть в полную силу. Ну и конечно, выходя на поле нельзя проигрывать еще в раздевалке, надо всегда думать о победе. Даже если прогнозы и расчеты против нас. История знает немало случаев, когда более организованные команды одерживали верх над грандами. Почему нам не повторить их путь?

— Сборная?

— Сборная — это команда, в которой собираются все, кто еще вчера играл друг против друга в чемпионате. Все клубные счеты надо забыть и помнить, если ты надел майку с гербом Беларуси, то мы должны быть как один механизм.

— Хочется, чтобы в истории нашей женской сборной началась широкая светлая полоса.

— Постараемся. У нас на самом деле довольно хорошая команда — молодая и перспективная. Все победы, уверена, еще впереди.