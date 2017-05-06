Линник: Я спокойная, но вы меня уже начинаете раздражать
В проекте «Девушки против» эстафету у гандболисток и волейболисток перенимают звезды белорусского женского футбола.
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Последние годы пальму первенства в чемпионате и кубке оспаривают столичные клубы «Минск» и «Зорка-БДУ». Более состоятельный «Минск», следует признать, имеет неоспоримое преимущество. Выигрывает он чаще, да и ослабить принципиального соперника может самым непосредственным образом — пригласив наиболее перспективных «зорак» в свои ряды.
Именно по такому маршруту проследовала в этом году лучшая футболистка минувшего сезона Анастасия Линник. Которой — ирония судьбы — придется сойтись в заочной дуэли с
— Давайте начнем со сравнения тренировочного процесса в бывшей и нынешней команде.
— В «Минске» требования гораздо выше. Но это нормально. Если ты чемпион, то должен задавать планку для других. Конкуренция за место в составе присутствует, чего не было у нас в «Зорке». И это подстегивает, когда знаешь, что за твоей спиной есть молодые перспективные девчонки.
— «Минск», следует признать, всегда славился большим количеством темнокожих легионерок.
— Сейчас их немного — всего двое. И еще две девочки из Украины.
— Коммуникация полная?
— Да. Украинки, понятно, обладают таким же менталитетом, как и мы, влились в коллектив легко и безболезненно. Альвин играет уже не первый сезон и
Вам легко было вписаться в игровой стиль лидера?
Поначалу, если честно, были проблемы. У «Минска»
— Надеюсь, фигурально?
— Ну, конечно. В форме замечания.
— Слова вас подстегивают?
— Когда есть ошибки, конечно. И на крик я не обижаюсь, тем более, что в пылу борьбы чего только не бывает. По натуре я человек мягкий и рассудительный. Но когда надо, я могу и взорваться. Когда
— Например?
— На днях — сразу скажу, не на тренировке — меня вывела из себя женщина, которая не имела своего мнения. И
— Всегда приятно, когда у человека есть свое мнение. Тогда интересно, за кого вы болеете, например, в политике.
— Вопрос о политике. Ну, спасибо… Давайте скажем так, я сторонник того, чтобы мир был во всем мире. А если говорить о
— А кто ж тогда?
— Ну не знаю, я же не экономист.
— Но, уверен, найдутся люди, которые скажут: «Настя, а что это ты там в интервью сказала…»
— Если честно, то мне все равно, кто там и что скажет. Это же ведь мое интервью. Верно? Главное, чтобы я никого не обидела.
— Как вы с таким мягким характером играете в такую жесткую игру, как футбол?
— Не надо смешивать жизнь с футболом. Это разные вещи. В жизни я очень дружелюбный и общительный человек, но на поле… Кстати, вы меня уже начинает раздражать….
— То есть тренеру перед игрой заводить вас не надо?
— Завестись я могу и сама, с этим проблем нет.
— Это я уже понял.
— :).
— На девочек в игре кричите?
— Могу.
— Их реакция?
— Если не по делу, то мгновенно ответят, молчать точно не будут. Если по делу, то послушают.
— Мужикам проще, поругались чуть ли не до драки, а сразу после игры разве что только не обнимаются. Девушкам, как мне кажется, сложнее восстановить нарушенные коммуникативные связи.
— У меня был такой случай. Мы покричали с подругой по команде друг на друга, а потом, когда я остыла, то подумала, что все это очень некрасиво выглядело со стороны. Лучше так не делать. Но опять же, люди разные бывают. С
— Представляю, как тяжело с вами работать
— Этим людям надо ставить памятник.
— Что же тогда заставляет вас с ними работать?
— Я знаю, но можно, если мое мнение на сей раз останется при мне?
— Можно. Но от вопроса про радужное будущее клуба «Минск» в Лиге чемпионов отвертеться не удастся.
— Думаю, что все будет зависеть от нас. Конечно, есть команды, где собраны мастера высокого международного класса, как «Барселона», с которой девочки играли в прошлом году. В таких случаях, понятно, трудно рассчитывать на победу по сумме двух матчей, но зато это хороший шанс проверить свой уровень на фоне грандов, упереться и заставить их играть в полную силу. Ну и конечно, выходя на поле нельзя проигрывать еще в раздевалке, надо всегда думать о победе. Даже если прогнозы и расчеты против нас. История знает немало случаев, когда более организованные команды одерживали верх над грандами. Почему нам не повторить их путь?
— Сборная?
— Сборная — это команда, в которой собираются все, кто еще вчера играл друг против друга в чемпионате. Все клубные счеты надо забыть и помнить, если ты надел майку с гербом Беларуси, то мы должны быть как один механизм.
— Хочется, чтобы в истории нашей женской сборной началась широкая светлая полоса.
— Постараемся. У нас на самом деле довольно хорошая команда — молодая и перспективная. Все победы, уверена, еще впереди.
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