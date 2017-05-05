ФК «Ростов» штрафовали за использование пиротехники на матче с «Амкаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение по нарушениям регламента в матче 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Амкаром».
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За использование зрителями пиротехники во время матча донской клуб штрафован на 25 тыс. рублей, говорится на официальном сайте РФС.
Футболист «Амкара» Бранко Йовичич за грубую игру, получил дисквалификацию на два матча.
Напомним, встреча «Ростов» — «Амкар» завершилась победой донского клуба.
Как сообщали Юга.ру, по итогам 26-го тура ФК «Терек» вновь оштрафовали на 100 тыс. рублей за использование громкоговорящей связи на стадионе для поддержки команды.
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