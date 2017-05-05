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5 мая 2017, 15:07 | Футбол | АиФ Калининград

Власти региона вдвое сократили финансирование футбольной «Балтики»

Власти региона вдвое сократили бюджетное финансирование футбольного клуба «Балтика» до 50 миллионов. Об этом рассказал председатель Совета директоров нашего клуба, заместитель председателя Правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

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Последние пять лет бюджет «Балтики» неизменен — это порядка 200 миллионов рублей. Половина — деньги спонсоров и партнеров.

«В этом году на футбол должно пойти 100 миллионов благотворительной помощи от “Газпромбанка”. Что касается титульного спонсора — то с ним вопрос остается открытым. Летом, думаю, мы подпишем соответствующий договор», — рассказал Шендерюк-Жидков. Как отметил директор клуба Тимур Лепсая, большая часть выделяемых из бюджета средств идет на содержание стадиона и функционирование Центра подготовки молодых футболистов.
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