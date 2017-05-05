Власти региона вдвое сократили финансирование футбольной «Балтики»

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Последние пять лет бюджет «Балтики» неизменен — это порядка 200 миллионов рублей. Половина — деньги спонсоров и партнеров.