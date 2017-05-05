Эвальд Фролов стал исполняющим обязанности главтренера «Ротор-Волгоград»
Эвальда Фролова назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» в четверг, 4 мая.
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Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что во вторник, 2 мая, стало известно об увольнении главного тренера «Ротор-Волгоград» Льва Иванова. Спортсмен покинул свой пост по собственному желанию.
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