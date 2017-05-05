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https://sport.mail.ru/news/football/29651070/
5 мая 2017, 10:26 | Футбол | АиФ Волгоград

Эвальд Фролов стал исполняющим обязанности главтренера «Ротор-Волгоград»

Эвальда Фролова назначили исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» в четверг, 4 мая.

Эвальд Фролов стал исполняющим обязанности главтренера Ротор-Волгоград - Фото Увеличить
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Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе футбольного клуба, игрокам команды об этом на тренировке сообщил вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков. Отметим, что Эвальд Фролов является воспитанником волжского футбола. В тренерском штабе «Ротор-Волгоград» он работает с апреля 2015 года.

Напомним, что во вторник, 2 мая, стало известно об увольнении главного тренера «Ротор-Волгоград» Льва Иванова. Спортсмен покинул свой пост по собственному желанию.
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