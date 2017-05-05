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https://sport.mail.ru/news/football/29649001/
5 мая 2017, 11:54 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Вратаря-рекордсмена Медведева признали игроком месяца в «Ростове»

Вратарь ФК «Ростов» Никита Медведев признан лучшим игроком команды в апреле.

«По итогам голосований, которые проходили на официальном сайте “Ростова”, лучшим игроком нашей команды в апреле стал вратарь Никита Медведев», — сообщили в пресс-службе клуба.

Как сообщали Юга.ру, Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России. Серия 22-летнего голкипера достигла 952 минут. Он побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского «Локомотива» в 1999—2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.

Последний раз Медведев пропустил мяч 30 ноября 2016 года на 38-й минуте гостевого матча 16-го тура против екатеринбургского «Урала», в котором донской клуб проиграл.
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