Джафар Ирисметов: В Лондоне Романцев кричал: «Почему вы ему не даете пас?»
Он был одним из тех, кто в 2001 году выиграл последний пока чемпионский титул «Спартака». «СЭ» дозвонился в Узбекистан, где бывший форвард
красно-белых, как и многие болельщики, готов праздновать новую победу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Его называли узбекским Индзаги. Зимой 2001-го 24-летний парень восхитил Олега Романцева на сборах в Израиле и спартаковских болельщиков на Кубке Содружества. В Лиге чемпионов он выходил в стартовом составе и бил через себя Оливеру Кану, рубился с Эшли Коулом и Тони Адамсом.
Золотой медали ему никто не прислал, однако все эти годы Ирисметов оставался
В «СПАРТАКЕ» ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО — ЭТО ДАЖЕ ИЗ УЗБЕКИСТАНА ВИДНО
— «Спартак» — чемпион, Джафар?
— Да, и это большой праздник! — с характерной восточной интонацией говорит Ирисметов. — Мне сейчас в Узбекистане все звонят, поздравляют. После «Зенита», ЦСКА набирали, сейчас продолжают. Очень порадовал «Спартак» в этом году. Я всегда чувствовал связь с клубом, даже после того как ушел. Пусть этот период был коротким, он стал очень ярким. Где бы я потом ни играл, спартаковские болельщики всегда помнили, говорили теплые слова. С
— Почему 16 лет «Спартак» не мог победить, но сейчас
— Наладились дисциплина, оборона. С
— Много матчей смотрели?
—
— Как в ваши времена?
— С нами работал Романцев, и этим все сказано. Скажу честно, мы в команде не были большими друзьями, все делились на разные группы, но на тренировках ходили как по струнке. Огромный авторитет тренера держал в тонусе. Хотя за пределами базы такого прямо единения не было. Нынешний «Спартак», мне кажется, даже более дружный, чем в 2001 году.
КОГДА НА УСТАНОВКЕ В МЮНХЕНЕ НАЗВАЛИ МОЮ ФАМИЛИЮ, НЕ ПОВЕРИЛ
— А каким он был, «Спартак"-2001?
— Для меня закрытым. У ветеранов своя бригада была — Титов, Парфенов, Писарев. А я больше с другими молодыми держался. Из старожилов хорошо относились Баранов и Филимонов, остальные — никак. Даже на тренировках никто не пихал, хотя этого, наоборот, хотелось. Было не с кем игру обсудить. Писарев говорил в интервью: «Помогу Ирисметову вырасти», а на самом деле не помогал. На тренировках это чувствовалось.
— По ногам били?
— Нет, в этом плане все нормально. Если и попадало, то не со злости. Тот же Ковтун в жизни довольно мягкий. А вот на поле немного неуклюжий — отсюда и фолы. В целом жестких ребят было немного.
— Тогда в чем проблема?
— Если два футболиста открыты, выбор чаще всего падал не на меня, а на второго. Вроде бегаешь, открываешься, а мяч не получаешь. Когда в Лондоне с «Арсеналом» играли, в перерыве даже Романцев кричал: «Почему вы ему не даете пас?» Тогда я не очень понимал, в чем дело, а со временем смекнул: конкуренция.
— Но
— Был, не спорю. Но сколько встреч дали отыграть? Немного. А иных легионеров сейчас терпят годами!
— Помните установку Романцева перед матчем в Мюнхене?
— Когда назвал фамилию во время оглашения состава, я сначала не поверил. Очень удивился. Думал, попасть бы в запас, я и на лавочке был рад посидеть. Но потом подумал: «Раз выбрали меня, пусть будет так, надо успокоиться и отыграть, как умею». Думаю, я хорошо выглядел в том матче.
— «СЭ» вас назвал лучшим у
— Да ничего, все по номерам убежали. Я же говорю: особенного общения не было.
— Могли представить в 2001 году, что после этого «Спартак» не сможет стать чемпионом больше 15 лет?
— Когда уходил из команды, нехорошие предчувствия были. Как будто закат наступал. Начались непонятные трансферы, брали не пойми кого. Думаю, определенную роль в этом сыграл Шикунов, он занимался переходами. На него же, кстати, сослался Романцев, когда со мной расставались. Уже через год «Спартак» со своей селекцией опозорился в Лиге чемпионов. Стало понятно, что эпоха заканчивается.
— Самый странный легионер на вашей памяти?
— Не хочу ребят обижать, но вы сами посмотрите на заявку. Зачем брали по
— Но со временем уровень легионеров вырос, не так ли?
— Да, хотя настоящих звезд
РОБСОН, ВЕРНИ МЯЧ!
— В нынешнем чемпионате России Ирисметов образца 2001 года не затерялся бы?
— Если бы мне помогали, то не затерялся бы. А помогать нужно любому нападающему, если он не Месси. Я же не Месси! Но таких, готовых брать на себя, сейчас мало. Форвард обязательно должен уметь
— Думаете, это поможет?
— «Спартаку» же помогло! Итальянец чем силен? Психологией! Важное умение — объединить команду, заставить игроков поверить в себя. Романцев — великий, но к 2001 году, например, он от футболистов отдалился — говорю на своем примере. Я очень хотел выходить на поле, хотел с ним поговорить, но мне никто ничего не объяснял. И чем больше проходило времени, тем хуже становилось настроение. В конце концов, руки опустились. А разговор ведь имеет огромное значение. Когда в «Анжи» пришел Гаджи Муслимович Гаджиев, он для меня нашел такие слова, что мне снова захотелось играть в футбол.
— А Романцев не нашел?
— Я все же добился встречи, поговорили минут пять, потом он отправил меня к Шикунову. Хотя главным тренером был Романцев, а не Шикунов. Непонятно, зачем меня тогда заявляли на чемпионат, если шанса толком не дали. Ведь можно было расстаться после Лиги чемпионов, тем более предложения были, я точно знаю. Например, был вариант с «Кельном», они интересовались мной после «Баварии». Но руководство об этом ничего не сказало, а потом уже было поздно. Когда я приехал со сборной Узбекистана в Германию, люди спрашивали, почему отказал «Кельну», а я об этом ничего и не знал. Что ж, значит, так было суждено!
— С кем поддерживаете связь из того «Спартака»?
— С Мжаванадзе переписываемся, с Монаховым. Раньше общались с Барановым, но, к сожалению, связь потерялась. Золотой парень, сердце команды, мог и пошутить хорошо! И, кстати,
— А кто не давал?
— Робсон, конкурент мой. Как сейчас перед глазами матч в Мюнхене. Идет хорошая атака на ворота «Баварии», я ему даю на ход в штрафную, открываюсь, жду обратно. Верни — и забью! А он сам решает… Кто знает, быть может, я бы тогда забил, и все
— Часто пересматриваете те матчи?
— В последние годы уже не особо. Но вообще я свои голы и хорошие моменты собрал на один диск, пусть дети мои смотрят, учатся.
— У вас ведь нет чемпионской медали?
— К сожалению, нет. Не знаю, положено мне или нет, но было бы очень приятно ее получить. Хотя бы за мой счет — повесил бы дома как память о такой яркой странице. Когда старым стану, буду вспоминать. Но иногда руководители работают не с людьми, а с материалом. Это печально.
МЕЧТАЮ ПОПАСТЬ НА СТАЖИРОВКУ К БЕРДЫЕВУ
— Вы ведь теперь тренируете. Какой футбол прививаете своим командам?
— А как вы думаете!
— Спартаковский?
— Конечно! Но именно тот футбол, в который играл «Спартак» во времена расцвета Романцева, в девяностые годы. Я был фанатом команды с Цымбаларем, Кечиновым, взахлеб смотрел матчи… Таких талантов сейчас нет.
— Как же тогда поставить такой футбол, если нет исполнителей?
— За счет командных действий. Пусть не хватает таланта, но человека можно научить на поле думать. Если я тренер, то должен гнуть свою линию. Сейчас такая тенденция в современном футболе, что команды больше от обороны действуют, но мне по душе тот, романтичный, стиль. Который, кстати, использовала «Барселона» в свои лучшие времена. Уверен, красоту и результат можно совместить.
— Романцев уже на отдыхе. Кто из современных тренеров вдохновляет?
— Если говорить о России и постсоветском пространстве, то, конечно, Курбан Бердыев. Для нас, азиатских тренеров, это вообще пример для подражания. Мечтаю попасть к Курбану Бекиевичу на стажировку. Посмотреть, как он работает, что говорит. Если будет возможность
— У вас сейчас есть команда?
— Пока нет, в планах — учеба. Поработал в ташкентском клубе «Обод», но нужно получать лицензию Pro.
— Что скажете болельщикам «Спартака»?
— Поздравляю всех
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