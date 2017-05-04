Джафар Ирисметов: В Лондоне Романцев кричал: «Почему вы ему не даете пас?»

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Его называли узбекским Индзаги. Зимой 2001-го 24-летний парень восхитил Олега Романцева на сборах в Израиле и спартаковских болельщиков на Кубке Содружества. В Лиге чемпионов он выходил в стартовом составе и бил через себя Оливеру Кану, рубился с Эшли Коулом и Тони Адамсом. Вице-капитан «Спартака» Дмитрий Парфенов предрекал Ирисметову звание лучшего бомбардира чемпионата России, но всего через полгода не оправдавший надежд нападающий покинул команду, которая без него завоевала свой последний на данный момент титул в России.

Золотой медали ему никто не прислал, однако все эти годы Ирисметов оставался красно-белым. И сегодня накануне большой и долгожданной победы он радуется вместе со всем спартаковским миром.

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В «СПАРТАКЕ» ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО — ЭТО ДАЖЕ ИЗ УЗБЕКИСТАНА ВИДНО

— «Спартак» — чемпион, Джафар?

— Да, и это большой праздник! — с характерной восточной интонацией говорит Ирисметов. — Мне сейчас в Узбекистане все звонят, поздравляют. После «Зенита», ЦСКА набирали, сейчас продолжают. Очень порадовал «Спартак» в этом году. Я всегда чувствовал связь с клубом, даже после того как ушел. Пусть этот период был коротким, он стал очень ярким. Где бы я потом ни играл, спартаковские болельщики всегда помнили, говорили теплые слова. С кем-то переписываюсь до сих пор, кому-то футболку присылал. Так что это и мой праздник тоже!

— Почему 16 лет «Спартак» не мог победить, но сейчас все-таки сумеет?

— Наладились дисциплина, оборона. С мячом-то «Спартак» всегда играл, а вот защиту Каррера подтянул. Посмотрите на результаты — 1:0, 2:0. Итальянцы — они такие. Три очка есть, и хорошо. На результат тренер работал. А самое главное — сейчас в «Спартаке» один за всех и все за одного, это даже из Узбекистана видно!

— Много матчей смотрели?

— Кое-что видел. Интересно было наблюдать за работой Аленичева, но, мне кажется, он мягкий чуть-чуть. Ему не хватило как раз того, что принес Каррера, — этого духа коллективной ответственности. Сейчас «Спартак» — одна команда.

— Как в ваши времена?

— С нами работал Романцев, и этим все сказано. Скажу честно, мы в команде не были большими друзьями, все делились на разные группы, но на тренировках ходили как по струнке. Огромный авторитет тренера держал в тонусе. Хотя за пределами базы такого прямо единения не было. Нынешний «Спартак», мне кажется, даже более дружный, чем в 2001 году.

КОГДА НА УСТАНОВКЕ В МЮНХЕНЕ НАЗВАЛИ МОЮ ФАМИЛИЮ, НЕ ПОВЕРИЛ

— А каким он был, «Спартак"-2001?

— Для меня закрытым. У ветеранов своя бригада была — Титов, Парфенов, Писарев. А я больше с другими молодыми держался. Из старожилов хорошо относились Баранов и Филимонов, остальные — никак. Даже на тренировках никто не пихал, хотя этого, наоборот, хотелось. Было не с кем игру обсудить. Писарев говорил в интервью: «Помогу Ирисметову вырасти», а на самом деле не помогал. На тренировках это чувствовалось.

— По ногам били?

— Нет, в этом плане все нормально. Если и попадало, то не со злости. Тот же Ковтун в жизни довольно мягкий. А вот на поле немного неуклюжий — отсюда и фолы. В целом жестких ребят было немного. Все-таки «Спартак» технично играл.

— Тогда в чем проблема?

— Если два футболиста открыты, выбор чаще всего падал не на меня, а на второго. Вроде бегаешь, открываешься, а мяч не получаешь. Когда в Лондоне с «Арсеналом» играли, в перерыве даже Романцев кричал: «Почему вы ему не даете пас?» Тогда я не очень понимал, в чем дело, а со временем смекнул: конкуренция. Все-таки я был чужим — приехал из Узбекистана, никого не знал, в компании никакие не входил. Старался не обращать на это внимание, молча работать. Надо было, наверное, чуть наглее себя вести.

— Но все-таки шанс у вас был: несколько матчей в стартовом составе, причем в Лиге чемпионов.

— Был, не спорю. Но сколько встреч дали отыграть? Немного. А иных легионеров сейчас терпят годами!

— Помните установку Романцева перед матчем в Мюнхене?

— Когда назвал фамилию во время оглашения состава, я сначала не поверил. Очень удивился. Думал, попасть бы в запас, я и на лавочке был рад посидеть. Но потом подумал: «Раз выбрали меня, пусть будет так, надо успокоиться и отыграть, как умею». Думаю, я хорошо выглядел в том матче.

— «СЭ» вас назвал лучшим у красно-белых, поставил высокую для проигранного матча оценку 6,5. Что говорили партнеры?

— Да ничего, все по номерам убежали. Я же говорю: особенного общения не было.

— Могли представить в 2001 году, что после этого «Спартак» не сможет стать чемпионом больше 15 лет?

— Когда уходил из команды, нехорошие предчувствия были. Как будто закат наступал. Начались непонятные трансферы, брали не пойми кого. Думаю, определенную роль в этом сыграл Шикунов, он занимался переходами. На него же, кстати, сослался Романцев, когда со мной расставались. Уже через год «Спартак» со своей селекцией опозорился в Лиге чемпионов. Стало понятно, что эпоха заканчивается.

— Самый странный легионер на вашей памяти?

— Не хочу ребят обижать, но вы сами посмотрите на заявку. Зачем брали по пять-десять сомнительных людей, если можно было купить одного хорошего? Вот все смеялись, когда у нас в Узбекистане «Бунедкор» приобрел Ривалдо, но я-то видел, как местные ребята тянулись к бразильцу, росли на его примере. Он даже в 36 — 37 лет на тренировках творил что-то невероятное. Лучше бы и «Спартак» Ривалдо купил.

— Но со временем уровень легионеров вырос, не так ли?

— Да, хотя настоящих звезд все-таки было немного. Мне за это время больше всех запомнился Алекс. А сейчас, конечно, выделяется Промес. Классный футболист.

РОБСОН, ВЕРНИ МЯЧ!

— В нынешнем чемпионате России Ирисметов образца 2001 года не затерялся бы?

— Если бы мне помогали, то не затерялся бы. А помогать нужно любому нападающему, если он не Месси. Я же не Месси! Но таких, готовых брать на себя, сейчас мало. Форвард обязательно должен уметь двоих-троих обыграть. Я этого не боялся, а сейчас ребята, кажется, боятся. Всех загоняют под тактическую схему, не дают индивидуально расти. Нельзя нападающего ставить в рамки, он должен быть немного творцом. Вот взять сборную России. Кокорин, Смолов — вроде неплохие форварды, но не творцы. С другой стороны, может, с ними поговорить нужно как следует?

— Думаете, это поможет?

— «Спартаку» же помогло! Итальянец чем силен? Психологией! Важное умение — объединить команду, заставить игроков поверить в себя. Романцев — великий, но к 2001 году, например, он от футболистов отдалился — говорю на своем примере. Я очень хотел выходить на поле, хотел с ним поговорить, но мне никто ничего не объяснял. И чем больше проходило времени, тем хуже становилось настроение. В конце концов, руки опустились. А разговор ведь имеет огромное значение. Когда в «Анжи» пришел Гаджи Муслимович Гаджиев, он для меня нашел такие слова, что мне снова захотелось играть в футбол.

— А Романцев не нашел?

— Я все же добился встречи, поговорили минут пять, потом он отправил меня к Шикунову. Хотя главным тренером был Романцев, а не Шикунов. Непонятно, зачем меня тогда заявляли на чемпионат, если шанса толком не дали. Ведь можно было расстаться после Лиги чемпионов, тем более предложения были, я точно знаю. Например, был вариант с «Кельном», они интересовались мной после «Баварии». Но руководство об этом ничего не сказало, а потом уже было поздно. Когда я приехал со сборной Узбекистана в Германию, люди спрашивали, почему отказал «Кельну», а я об этом ничего и не знал. Что ж, значит, так было суждено!

— С кем поддерживаете связь из того «Спартака»?

— С Мжаванадзе переписываемся, с Монаховым. Раньше общались с Барановым, но, к сожалению, связь потерялась. Золотой парень, сердце команды, мог и пошутить хорошо! И, кстати, он-то пас мне всегда давал.

— А кто не давал?

— Робсон, конкурент мой. Как сейчас перед глазами матч в Мюнхене. Идет хорошая атака на ворота «Баварии», я ему даю на ход в штрафную, открываюсь, жду обратно. Верни — и забью! А он сам решает… Кто знает, быть может, я бы тогда забил, и все по-другому пошло.

— Часто пересматриваете те матчи?

— В последние годы уже не особо. Но вообще я свои голы и хорошие моменты собрал на один диск, пусть дети мои смотрят, учатся.

— У вас ведь нет чемпионской медали?

— К сожалению, нет. Не знаю, положено мне или нет, но было бы очень приятно ее получить. Хотя бы за мой счет — повесил бы дома как память о такой яркой странице. Когда старым стану, буду вспоминать. Но иногда руководители работают не с людьми, а с материалом. Это печально.

МЕЧТАЮ ПОПАСТЬ НА СТАЖИРОВКУ К БЕРДЫЕВУ

— Вы ведь теперь тренируете. Какой футбол прививаете своим командам?

— А как вы думаете!

— Спартаковский?

— Конечно! Но именно тот футбол, в который играл «Спартак» во времена расцвета Романцева, в девяностые годы. Я был фанатом команды с Цымбаларем, Кечиновым, взахлеб смотрел матчи… Таких талантов сейчас нет.

— Как же тогда поставить такой футбол, если нет исполнителей?

— За счет командных действий. Пусть не хватает таланта, но человека можно научить на поле думать. Если я тренер, то должен гнуть свою линию. Сейчас такая тенденция в современном футболе, что команды больше от обороны действуют, но мне по душе тот, романтичный, стиль. Который, кстати, использовала «Барселона» в свои лучшие времена. Уверен, красоту и результат можно совместить.

— Романцев уже на отдыхе. Кто из современных тренеров вдохновляет?

— Если говорить о России и постсоветском пространстве, то, конечно, Курбан Бердыев. Для нас, азиатских тренеров, это вообще пример для подражания. Мечтаю попасть к Курбану Бекиевичу на стажировку. Посмотреть, как он работает, что говорит. Если будет возможность чему-то научиться. Он ведь понимает наш менталитет, многое бы дал. Возможно, когда-нибудь удастся пообщаться!

— У вас сейчас есть команда?

— Пока нет, в планах — учеба. Поработал в ташкентском клубе «Обод», но нужно получать лицензию Pro.

— Что скажете болельщикам «Спартака»?