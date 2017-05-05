Болельщики «Краснодара» считают Федора Смолова лучшим игроком команды

И, по мнению болельщиков, им стал Федор Смолов. За него проголосовали почти 37 процентов респондентом. За прошедший месяц центрфорвард забил четыре гола.

На втором месте рейтинга — второй голкипер Андрей Синицын. Ему предпочтение отдали 20 процентов человек. Тройку лидеров замыкает Шарль Каборе. На его счету чуть более 10 процентов голосов.