Болельщики «Краснодара» считают Федора Смолова лучшим игроком команды
ФК «Краснодар» подвел итоги
онлайн-голосования на лучшего игрока команды в апреле 2017 года.
И, по мнению болельщиков, им стал Федор Смолов. За него проголосовали почти 37 процентов респондентом. За прошедший месяц центрфорвард забил четыре гола.
На втором месте рейтинга — второй голкипер Андрей Синицын. Ему предпочтение отдали 20 процентов человек. Тройку лидеров замыкает Шарль Каборе. На его счету чуть более 10 процентов голосов.
Всего в опросе приняли участие более тысячи человек, сообщили ГТРК «Кубань» в
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