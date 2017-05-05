Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29648418/
5 мая 2017, 11:25 | Футбол | ГТРК «Кубань»

Болельщики «Краснодара» считают Федора Смолова лучшим игроком команды

ФК «Краснодар» подвел итоги онлайн-голосования на лучшего игрока команды в апреле 2017 года.

И, по мнению болельщиков, им стал Федор Смолов. За него проголосовали почти 37 процентов респондентом. За прошедший месяц центрфорвард забил четыре гола.

На втором месте рейтинга — второй голкипер Андрей Синицын. Ему предпочтение отдали 20 процентов человек. Тройку лидеров замыкает Шарль Каборе. На его счету чуть более 10 процентов голосов.

Всего в опросе приняли участие более тысячи человек, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Шесть фанатов ФК «Краснодар» внесли в «черный список» за драку

Шесть фанатов ФК «Краснодар» внесли в «черный список» за драку

Кроме судейского скандала, поединок 26-го тура РФПЛ с участием ФК «Краснодар» и махачкалинского «Анжи» отметился еще и в правоохранительных сводках сообщением о массовой драке перед матчем между фанатами обеих команд.
Еще 7 новостей  Все новости