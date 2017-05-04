Арбитражный суд вернул апелляцию ФК «Ростов» о взыскании $127 тыс. в пользу агента

Срок на подачу апелляции истек 27 января, футбольный клуб обратился с жалобой только в апреле. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока суд счел не подлежащим удовлетворению. «Уважительные причины пропуска процессуального срока отсутствуют, поскольку для этого не было объективных причин», — сказано в документе.

Напомним, индивидуальный предприниматель Сергей Базанов обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к ОАО ФК «Ростов». Речь шла о выплате агентского вознаграждения и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 27 декабря 2016 года исковые требования были удовлетворены в полном объеме.