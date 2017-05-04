«Урал» не будет наказывать своих футболистов за участие в драке в финале Кубка России
В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Фидлер и Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан — со стороны «Локомотива».
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Урал» не будет штрафовать полузащитников команды Эдгара Манучаряна и Артема Фидлера за участие в массовой драке в финале Кубка России против «Локомотива», а также нападающего Романа Павлюченко за оскорбления в адрес форварда железнодорожников Ари. Об этом ТАСС сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.
Финал Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» прошел во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи. В нем победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Фидлер и Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан — со стороны москвичей. После матча Павлюченко в общении с журналистами резко высказался в отношении Ари, используя в словах нецензурную брань.
«Буду общаться с игроками как по этому поводу, так и по другим, увидимся сегодня на тренировке, там обговорим. Пока я не вижу причин наказывать футболистов деньгами, которые они зарабатывают. За решение КДК будут сами расплачиваться, а мы не будем штрафовать. Мы укажем, что так себя вести нельзя, нельзя говорить
При этом президент клуба отметил, что Ари поступил некрасиво, ударив Фидлера сзади. «Пускай там
«Наша реакция тоже была неправильная, не надо было ничего говорить, — продолжил Иванов. — Хотя сегодня я читал слова Фидлера, он сказал все правильно, извинился за свое поведение, ведь такого не должно быть. Рома (Павлюченко) на эмоциях сказал правильно, ведь люди приезжают к нам, получают деньги, и зачем они себя так ведут? Я не поддерживаю многих, очень хороший матч был, судейство, поле, стадион, к РФС никаких претензий, сам Виталий Леонтьевич Мутко ходил все проверял, но пять минут в конце матча все испортили».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter