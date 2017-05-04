«Локомотив» не будет жаловаться в РФС на Павлюченко за его оскорбления

«Мы не будем этого делать», — сообщил ТАСС президент «Локомотива» Илья Геркус.

Также о случившемся высказался председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков, заявивший, что такие поступки выглядят непрофессионально.

«Я считаю, что, невзирая на эмоции, все игроки должны быть профессиональными футболистами, они должны сдерживать себя. При большом количестве зрителей, это не красит наш футбол и вообще футбол в целом. Это игра, в которой надо выражать эмоции, играя, а не в каких-то других действиях», — сказал он.

Напомним, Павлюченко, комментируя массовую драку на матче «Урал» — «Локомотив», не стеснялся в выражениях: он назвал Ари «гов**м» и заявил, что тот «ведет себя как тварь». Этими ругательствами уже заинтересовался комитет по этике. Позднее российский форвард заявил, что «подобрал не те слова».