МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Участники драки в концовке финального матча Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» обязательно будут наказаны. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Игра состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» во вторник и завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:0. В концовке матча произошла драка игроков, в результате с поля были удалены футболисты «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также игроки «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан.

«Это эмоции. Но все будут наказаны соответствующими органами, футболисты должны держать себя в руках, на них столько людей смотрит на стадионе, по телевизору», — сказал Мутко.

«Игрок, делая такое, должен понимать, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть просто хочет? Клуб его по голове за такое не погладит», — добавил глава РФС.