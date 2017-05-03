В команде «Ротор» произошла тренерская замена
Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» назначен Павел Могилевский.
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Как сообщил РИАЦ
Решение, которое принял наставник волгоградских футболистов спустя два дня после поражения своей команды в домашнем матче с «Армавиром» (1:2), принято руководством ФК «Ротор-Волгоград».
Однако, учредитель команды еще не поставил своей резолюции.
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