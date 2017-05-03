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https://sport.mail.ru/news/football/29632281/
3 мая 2017, 17:04 | Футбол | РИАЦ

В команде «Ротор» произошла тренерская замена

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» назначен Павел Могилевский.

Лев <span class=error>Иванов</span> сложил с себя полномочия обязанности главного тренера буде исполнять Павел Могилевский. Увеличить
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Как сообщил РИАЦ пресс-секретарь клуба Олег Бусло, Лев Иванов, занимавший ранее эту должность, написал заявление об уходе.

Решение, которое принял наставник волгоградских футболистов спустя два дня после поражения своей команды в домашнем матче с «Армавиром» (1:2), принято руководством ФК «Ротор-Волгоград».

Однако, учредитель команды еще не поставил своей резолюции.
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