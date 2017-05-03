Геркус заявил, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Локомотив»

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Во вторник «Локомотив» в Сочи обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 и стал обладателем Кубка России.

«В следующем году Европа, и еще Суперкубок. Суперкубок на нашем стадионе, и мы устроим им наше Черкизово», — сказал Геркус.

В матче за Суперкубок России сыграют чемпион и обладатель Кубка России. Дата проведения игры еще не утверждена, ориентировочно это 14 июля. За четыре тура до завершения чемпионата лидирующий «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков. Красно-белым достаточно набрать четыре очка в оставшихся встречах, чтобы официально оформить чемпионство.