Геркус заявил, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Локомотив»
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что матч за Суперкубок России 2017 года пройдет в Москве на домашней арене железнодорожников в Черкизове. Об этом Геркус заявил клубному телевидению.
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Во вторник «Локомотив» в Сочи обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 и стал обладателем Кубка России.
«В следующем году Европа, и еще Суперкубок. Суперкубок на нашем стадионе, и мы устроим им наше Черкизово», — сказал Геркус.
В матче за Суперкубок России сыграют чемпион и обладатель Кубка России. Дата проведения игры еще не утверждена, ориентировочно это 14 июля. За четыре тура до завершения чемпионата лидирующий «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков.
Ранее планировалось, что Суперкубок пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, однако Российская футбольная
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