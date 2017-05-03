ФК «Урал» сожалеет об инциденте с избиением фаната «Локомотива» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. «Урал» выразил сожаление в связи с инцидентом с избиением болельщиками клуба фаната московского «Локомотива» после финала Кубка России по футболу, сообщили ТАСС в пресс-службе «Урала».

Видеозапись с избиением поклонника железнодорожников в Екатеринбурге появилась в среду в местных СМИ, полиция города проводит проверку данной информации.

«Мы сожалеем, что такой эпизод произошел, мы это не приветствуем и надеемся, что правоохранительные органы разберутся в данном инциденте и дадут объективную оценку, вынесут справедливое решение», — сказал пресс-секретарь «Урала» Никита Медведевских.

Он также подчеркнул, что в организованной на одной из центральных улиц Екатеринбурга фан-зоне, где собралось около 5 тыс. болельщиков, ни одного происшествия зафиксировано не было. «Фанаты “Локомотива” также были в фан-зоне, никаких проблем не было, потому что болельщики обеих команд дружелюбные. Сложно прокомментировать эпизод, который произошел за пределами контролируемой сотрудниками полиции территории», — добавил Медведевских.

По данным местных СМИ, избиение фаната московского клуба произошло после того, как болельщики стали расходиться из фан-зоны.

Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи.