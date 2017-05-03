Гендиректор ФК «Кубань»: Будем проводить реорганизацию, чтобы сохранить клуб

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Крапивка подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что «Кубань» направила футболистам и кредиторам уведомление о реорганизации. Он объяснил, что процедура реорганизации необходима для того, чтобы сохранить клуб.

На вопрос о том, действительно ли клуб предлагает кредиторам возмещать убытки в судебном порядке, гендиректор «Кубани» ответил отрицательно.