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https://sport.mail.ru/news/football/29628530/
3 мая 2017, 17:40 | Футбол | ЮГА.ру

Гендиректор ФК «Кубань»: Будем проводить реорганизацию, чтобы сохранить клуб

Генеральный директор ФК «Кубань» Геннадий Крапивка сообщил, что в клубе проведут реорганизацию.

Генеральный директор ФК Кубань Геннадий <span class=error>Крапивка</span> сообщил что в клубе проведут реорганизацию. Увеличить
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Крапивка подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что «Кубань» направила футболистам и кредиторам уведомление о реорганизации. Он объяснил, что процедура реорганизации необходима для того, чтобы сохранить клуб.

На вопрос о том, действительно ли клуб предлагает кредиторам возмещать убытки в судебном порядке, гендиректор «Кубани» ответил отрицательно.

«Нет, это неверная информация. Будем рассчитываться по-хорошему, как и положено. Мы законопослушные граждане», — цитирует Крапивку «Спорт-Экспресс».
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