Павлюченко рассказал, из-за чего вспыхнула массовая драка в финале Кубка России
Форвард ФК «Урал» Роман Павлюченко рассказал, что случилось в концовке финального матча за Кубок России, когда произошла массовая драка между игроками уральского клуба и московского «Локомотива». Нападающий не стеснялся в выражениях.
«Я заходил к судьям, показывал этот момент с этой дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в «Краснодаре» был таким же гов**м. И сейчас в «Локомотиве» Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан, — заявил Павлюченко в интервью «Матч ТВ».
Также он прокомментировал эпизод с участием капитана «Урала» Артема Фидлера.
«Я просто знаю,
Как сообщало Накануне.RU, в финале Кубка России команда из Екатеринбурга потерпела поражение со счетом 0:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter