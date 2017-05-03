Павлюченко рассказал, из-за чего вспыхнула массовая драка в финале Кубка России

«Я заходил к судьям, показывал этот момент с этой дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в «Краснодаре» был таким же гов**м. И сейчас в «Локомотиве» Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан, — заявил Павлюченко в интервью «Матч ТВ».

Также он прокомментировал эпизод с участием капитана «Урала» Артема Фидлера.

«Я просто знаю, из-за чего Артем завелся. Знаю с самого начала ситуацию. Да, Артем начал распускать руки. Но когда Фарфан, который три дня в России, уже научился матом говорить за семью — на маму, на папу, так ведь тоже нельзя. Приехали в Россию и начинают качать права. Кто они такие? При этом я поздравлю “Локомотив”, они заслужили сегодня победу», — добавил экс-игрок сборной страны.

Как сообщало Накануне.RU, в финале Кубка России команда из Екатеринбурга потерпела поражение со счетом 0:2.