За застрявшими в Сочи болельщиками «Урала» вышлют резервный борт
За болельщиками футбольного клуба «Урал», которые ночью по независящим от них причинам не смогли вылететь из Сочи, где проходил финал Кубка России, пришлют резервный борт.
Спецрейс Екатеринбург — Сочи для поклонников «шмелей» организовали «Уральские авиалинии».
«Третьего марта при подготовке к выполнению рейса на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно», — прокомментировали ситуацию в
Болельщиков и других пассажиров рейса разместили в гостинице.
Планируемое время вылета резервного борта — 11:00 по Москве.
Напомним, столичный «Локомотив» переиграл «Урал» на сочинском стадионе «Фишт» со счетом 2:0. Победу «красно-зеленым» принесли точные удары Игоря Денисова и Алексея Миранчука. В дополнительное время на поле началась стычка между игроками, которая переросла в настоящую массовую драку.
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