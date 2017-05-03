За застрявшими в Сочи болельщиками «Урала» вышлют резервный борт

Спецрейс Екатеринбург — Сочи для поклонников «шмелей» организовали «Уральские авиалинии».

«Третьего марта при подготовке к выполнению рейса на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиакомпании.

Болельщиков и других пассажиров рейса разместили в гостинице.

Планируемое время вылета резервного борта — 11:00 по Москве.

Напомним, столичный «Локомотив» переиграл «Урал» на сочинском стадионе «Фишт» со счетом 2:0. Победу «красно-зеленым» принесли точные удары Игоря Денисова и Алексея Миранчука. В дополнительное время на поле началась стычка между игроками, которая переросла в настоящую массовую драку.