Фанатов «Урала» задержали в Сочи

Болельщики футбольного клуба «Урал» на 11 часов застряли в Сочи. Спецборт «Уральских авиалиний» должен был отправиться в Екатеринбург 2 мая в 23.00 по московскому времени. Однако согласно информации онлайн-табло Кольцово, самолет вылетит в уральскую столицу только в 10.00. Прибытие рейса ожидается в 15.00 по местному времени.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Уральских авиалиний», задержка связана с технической неисправностью воздушного судна Airbus A320.

«Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице. Планируемое время вылета: 11.00 (московское время). Авиакомпания “Уральские авиалинии” приносит извинения пассажирам рейса за временные неудобства и рассчитывает на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе.

2 мая екатеринбургский «Урал» впервые в истории сыграл в финале Кубка России. На стадионе «Фишт» в Сочи «шмели» со счетом 0:2 уступили московскому «Локомотиву».

По окончании матча глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин Свердловской области» президенту клуба Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову.