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3 мая 2017, 7:01 | Футбол | Интерфакс

Тренер «Урала» удостоен звания «Почетный гражданин Свердловской области» после матча с «Локомотивом» в финале Кубка России

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС — Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил звания «Почетный гражданин Свердловской области» президенту футбольного клуба «Урал» Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову после игры команды с «Локомотивом» в финале Кубка России.

«Губернатор принял решения о присвоении звания Почётного гражданина Свердловской области Г. Иванову и А. Тарханову.

Кроме того, футболисты «Урала» будут удостоены награды «За заслуги перед Свердловской областью», сообщили «Интерфаксу в департаменте информационной политики губернатора во вторник.

О своих решениях глава региона заявил после матча «Урал» — «Локомотив».

Команды 2 мая сыграли в финале Кубка России на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». После его завершения Е. Куйвашев пришел в раздевалку к «Уралу», чтобы поддержать игроков.

«Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале — вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. И неважно, что мы сегодня проиграли. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!», — сказал лидер региона.

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