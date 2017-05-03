Тренер «Урала» удостоен звания «Почетный гражданин Свердловской области» после матча с «Локомотивом» в финале Кубка России

«Губернатор принял решения о присвоении звания Почётного гражданина Свердловской области Г. Иванову и А. Тарханову.

Кроме того, футболисты «Урала» будут удостоены награды «За заслуги перед Свердловской областью», сообщили «Интерфаксу в департаменте информационной политики губернатора во вторник.

О своих решениях глава региона заявил после матча «Урал» — «Локомотив».

Команды 2 мая сыграли в финале Кубка России на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». После его завершения Е. Куйвашев пришел в раздевалку к «Уралу», чтобы поддержать игроков.

«Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале — вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. И неважно, что мы сегодня проиграли. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!», — сказал лидер региона.