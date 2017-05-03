Фанаты «Урала» и «Локомотива» устроили побоище на трибунах в Сочи
Один из болельщиков был госпитализирован без сознания.
Фанаты «Урала» и «Локомотива» строили потасовку на трибунах после финального свистка, сообщает 3 мая корреспондент «АиФ-Урал».
В драке приняли участие свыше тридцати человек. Одного из фанатов пришлось увезти на Скорой помощи в больницу без сознания. Конфликт удалось погасить при помощи стюардов. Помощь полиции и ОМОН не потребовалась.
Игроки «Урала» и «Локомотива» также устроили драку на последних минутах встречи. Игрок «Урала» Артем Фидлер сцепился с игроками «Локомотива». В потасовке приняли участие практически все игроки команд. На поле выбежали даже президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер железнодорожников Юрий Семин. В итоге судья выписал красные карточки Фидлеру, Эдгару Манучаряну из «Урала», а также двум игрокам «Локомотива» — Ари и Джефферсону Фарфану. После встречи
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