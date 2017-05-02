Финал на кулаках: «Урал» уступил «Локомотиву» Кубок России

Екатеринбургский «Урал» проиграл финальный матч Кубка России по футболу. 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи «шмели» со счетом 0:2 уступили московскому «Локомотиву», сообщает «Уралинформбюро».

На 76-й минуте мяч в ворота Николая Заболотного отправил Игорь Денисов. На 91-й минуте финальную точку в матче поставил Алексей Миранчук.

Встреча команд завершилась массовой потасовкой, после которой красные карточки схлопотали сразу четверо игроков — Артем Фидлер и Эдгар Манучарян от «Урала» и Ари и Фарфан от «Локомотива».

Екатеринбургские футболисты впервые в истории добрались до финала Кубка России. Ранее лучшим результатом «шмелей» было участие в полуфинале турнира в сезоне 2007/2008.

«Локомотив» стал обладателем трофея в седьмой раз.