Минспорт утвердит «Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года» до 15 июня

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Стратегию развития российского футбола министерство утвердит до 15 июня», — сказал Колобков.

«Стратегия-2030» была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое состоялось 8 декабря 2015 года. «Стратегия-2030» является логическим продолжением «Стратегии развития футбола в РФ на 2006−2016 годы» и учитывает концепцию, которая была заложена в «Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года», утвержденной 26 апреля 2014 года.