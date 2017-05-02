Минспорт утвердит «Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года» до 15 июня
МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта утвердит «Стратегию развития футбола в Российской федерации до 2030 года», принятую 8 апреля нынешнего года на конференции Российского футбольного союза (РФС), до 15 июня. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Павел Колобков.
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«Стратегию развития российского футбола министерство утвердит до 15 июня», — сказал Колобков.
«Стратегия-2030» была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое состоялось 8 декабря 2015 года. «Стратегия-2030» является логическим продолжением «Стратегии развития футбола в РФ на 2006−2016 годы» и учитывает концепцию, которая была заложена в «Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года», утвержденной 26 апреля 2014 года.
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