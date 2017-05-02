Шесть фанатов ФК «Краснодар» внесли в «черный список» за драку

Сегодня официальное заявление по этому поводу сделала на своем официальном сайте администрация кубанского футбольного клуба.

Отметим, что в сети появилось видео этой воскресной потасовки между болельщиками. На нем видно, как две группы фанатов устраивают довольно непродолжительное сражение «стенка на стенку» прямо перед спортивной ареной.

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«Шестеро людей, называющих себя болельщиками “Краснодара”, задержаны органами правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства РФ, — говорится в этом заявлении. — Мы со своей стороны внесем их в “черный список”, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба».

Также сообщается, что ФК «Краснодар» собирается вместе со службой безопасности ФК «Анжи» «идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе».

В обстоятельствах этого происшествия сейчас разбираются и полицейские столицы Кубани.