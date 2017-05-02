Шесть фанатов ФК «Краснодар» внесли в «черный список» за драку
Кроме судейского скандала, поединок 26-го тура РФПЛ с участием ФК «Краснодар» и махачкалинского «Анжи» отметился еще и в правоохранительных сводках сообщением о массовой драке перед матчем между фанатами обеих команд.
Сегодня официальное заявление по этому поводу сделала на своем официальном сайте администрация кубанского футбольного клуба.
Отметим, что в сети появилось видео этой воскресной потасовки между болельщиками. На нем видно, как две группы фанатов устраивают довольно непродолжительное сражение «стенка на стенку» прямо перед спортивной ареной.
«Шестеро людей, называющих себя болельщиками “Краснодара”, задержаны органами правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующего законодательства РФ, — говорится в этом заявлении. — Мы со своей стороны внесем их в “черный список”, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба».
Также сообщается, что ФК «Краснодар» собирается вместе со службой безопасности ФК «Анжи» «идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе».
В обстоятельствах этого происшествия сейчас разбираются и полицейские столицы Кубани.
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