«Ростов» играл с «Амкаром» осторожно и внимательно
Наставник
жёлто-синих прокомментировал победный матч своей команды.
Игру «Ростова» с пермским «Амкаром» наставник
«Действовали осторожно, внимательно. “Амкар” из полумомента может создать опасность. С пермяками всегда тяжелые встречи», — сказал главный тренер.
Отметим, что забил единственный гол в матче Александр Бухаров, отличившийся дублем в игре с лидером российского чемпионата — столичным «Спартаком».
Пока не может в полной мере проявить себя «иранский Месси», как называют форварда ростовчан Сердара Азмуна. Причины Данильянц назвать затруднился. Переутомление сказывается на регулярной потере игроков обороны.
«Наша стратегия — выходить на каждый матч и добиваться локального успеха. Мы ждем, что скоро вернутся Тимофей Калачев и Миха Мевля, и, может, созреет Владимир Гранат. Так что надеемся, что будет подкрепление», — заключил тренер.
А подкрепление «Ростову» необходимо, так как команда борется за выход в Лигу Европы УЕФА. Но пока на несколько очков опережает футболистов Дона «Краснодар». Ростовчане — на пятой строчке в турнирной таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter