ФК «Уфа» одержал тяжелейшую победу над тульским «Арсеналом»
УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В Уфе завершился матч 26 тура чемпионата РФПЛ сезона 2016/2017. Местный одноименный клуб обыграл тульскийй «Арсенал» — 1:0.
Единственный гол забил на третьей добавленной минуте Александр Сухов, когда его одного оставила без присмотра защита туляков.
«Уфа» набрала 36 очков и прервала серию поражений и потерь.
Следующий матч уфимцы проведут 7 мая на поле казанского «Рубина».
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