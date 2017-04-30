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https://sport.mail.ru/news/football/29602568/
30 апреля 2017, 17:03 | Футбол | ИА Башинформ

ФК «Уфа» одержал тяжелейшую победу над тульским «Арсеналом»

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В Уфе завершился матч 26 тура чемпионата РФПЛ сезона 2016/2017. Местный одноименный клуб обыграл тульскийй «Арсенал» — 1:0.

Единственный гол забил на третьей добавленной минуте Александр Сухов, когда его одного оставила без присмотра защита туляков.

«Уфа» набрала 36 очков и прервала серию поражений и потерь.

Следующий матч уфимцы проведут 7 мая на поле казанского «Рубина».
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