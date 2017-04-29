УЕФА утвердил проект нового футбольного центра в Астане
Завершение строительства планируется к январю 2018 года.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую программу Федерации футбола Казахстана, сообщается на сайте организации.
В рамках этой программы в Астане будет возведен многофункциональный национальный футбольный комплекс.
«Хочется выразить огромную благодарность УЕФА за поддержку нашего проекта, который станет отправной точкой новых успехов казахстанского футбола, — прокомментировал сказал президент ФФК Сеильда Байшаков. — За последние годы сделано немало, но и предстоит проделать еще много работы, чтобы выстроить четкую политику развития этого вида спорта в Казахстане».
Отмечается, что у проекта две приоритетные задачи — строительство новой
«В новой
Новый центр, расположенный на берегу реки Есиль, будет иметь три открытых поля. Завершение работ планируется к январю 2018 года.
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