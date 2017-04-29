УЕФА утвердил проект нового футбольного центра в Астане

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую программу Федерации футбола Казахстана, сообщается на сайте организации.

В рамках этой программы в Астане будет возведен многофункциональный национальный футбольный комплекс.

«Хочется выразить огромную благодарность УЕФА за поддержку нашего проекта, который станет отправной точкой новых успехов казахстанского футбола, — прокомментировал сказал президент ФФК Сеильда Байшаков. — За последние годы сделано немало, но и предстоит проделать еще много работы, чтобы выстроить четкую политику развития этого вида спорта в Казахстане».

Отмечается, что у проекта две приоритетные задачи — строительство новой штаб-квартиры ФФК и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛ), а также постройка новой крытой арены с полноразмерным полем для проведения юношеских и любительских соревнований.

«В новой штаб-квартире Федерации футбола Казахстана, а также Профессиональной футбольной лиги Казахстана будем создавать условия для координации футбольных инстанций, для принятия правильных решений, которые в дальнейшем окажут большое влияние на судьбу казахстанских команд», — сказал Байшаков.

Новый центр, расположенный на берегу реки Есиль, будет иметь три открытых поля. Завершение работ планируется к январю 2018 года.