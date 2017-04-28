Ван Бронкхорст лучше, чем Бердыев. Самый странный рейтинг тренеров

Французский журнал Équipe составил собственный рейтинг лучших тренеров мира. Отличная тема для обсуждения, и чем более противоречивым получится итоговый список — тем лучше. В этом смысле журнал превзошёл все ожидания. Вопросы начинаются с первого места. Нет, даже не так. Вопросы вызывает сам подход: «Лучшие тренеры современности» — это как? Все, кто сейчас работают? Тогда 29-летний Юлиан Нагельсманн соревнуется с 69-летним Марчелло Липпи в единой системе координат, и это немного странно. Но на такие мелочи просто не обратили внимания. Хотя есть ли вообще система координат?

Как сделать крутой рейтинг тренеров

Можно исходить из количества трофеев. Вывести коэффициент (не все трофеи одинаково ценны), разделить на годы работы — и получить рейтинг успешности. Можно проделать адскую работу и высчитать примерную рыночную стоимость всех команд, которые возглавлял каждый тренер, сравнить с результатами конкурентов — и получить рейтинг тренеров, которые выжимают максимум из своего состава. Можно составить рейтинг тренеров по турнирам (мастера кубковых/круговых турниров). Всё это было бы интересно. Но 33 журналиста Équipe поступили проще.

Как сделали рейтинг в Équipe

Сначала был составлен предварительный список из 120 тренеров. В него попали специалисты, которые работают на всех континентах, и те, которые не работают. Все, кого удалось вспомнить (найти в «Википедии»?). Список был роздан в редакции и сопровождался вопросом: кто лучший тренер мира?

Каждый из 33 журналистов должен был выбрать 30 лучших, с его точки зрения, тренеров. Номер один получает 30 баллов, номер два — 29 баллов и так далее. «Чтобы дать максимальную свободу в выборе, мы ничем не ограничивали выбирающих», — объясняют на сайте журнала. «Кто-то считает определяющим фактором количество трофеев, кто-то — стабильность, кто-то — умение развивать талант, кто-то — последние результаты». Неважно, разрешено всё, и все голоса равны.

Когда эта каша сварилась, из 120 тренеров были выбраны 50, которые набрали больше всего баллов. Они и попали в рейтинг «Лучшие 50 тренеров мира». В общем, всё очень просто. И нелогично. Отсюда и странные результаты. Вот несколько примеров.

Джованни ван Бронкхорст лучше Курбана Бердыева

Голландец занимает почётное 46-место — одно из последних в списке лучших. Бердыев в этот список не попал. Географический принцип исключён: одним из условий голосования была возможность выбрать тренера из любой страны, который работает в любой стране. Есть даже чемпионат Мексики. То есть Бердыев просто набрал меньше голосов, чем ван Бронкхорст, который всего два года назад начал работать главным тренером.

Они ненавидят Луи ван Гала

Луи оказался на 37-м месте рейтинга. Это выглядит обычно — трудно представить себе, что это значит в абстрактных цифрах. Конкретизируем. Согласно рейтингу, ван Гал хуже, чем Хулен Лопетеги. За 15 лет тренерской деятельности Хулен выиграл три трофея: два юниорских и один молодёжный чемпионат Европы. Вот и всё. Он выше, чем обладатель Кубка чемпионов, Суперкубка, победитель национальных чемпионатов Голландии, Испании и Германии. Вы можете возразить: где сейчас Вальверде — и где ван Гал, имея в виду, что старые заслуги не так важны, как текущие перспективы. Что ж, неправильная версия: Марчелло Липпи (последние четыре года в Китае) выше не только ван Гала, но и модного Юлиана Нагельсманна, в котором в Германии видят следующего тренера «Баварии». Так что заслуги, выходит, важны. Просто не всегда. Но вернёмся к ван Галу. Он также хуже, чем Марсело Гальярдо, который провёл один — феноменальный, но один! — сезон в «Ривер Плейт». Хуже, чем Эрнесто Вальверде из «Атлетика». Хуже, чем Мирча Луческу.

И любят Дидье Дешама

Конечно, Дешам — хороший тренер. Он привёл сильнейшую по именам сборную Франции в финал домашнего Евро, выиграл Серию В с «Ювентусом» и чемпионат Франции с «Марселем» семь лет назад. И ему ещё нет 50, так что не исключено, что Дешам продолжит прогрессировать и дальше. Чего это стоит? По мнению французских журналистов, многого. Больше, чем все выигранные Унаи Эмери Лиги Европы. Больше, чем 20 лет на топ-уровне Арсена Венгера. Больше, чем подвиги Хорхе Сампаоли в Латинской Америке. Дешам выше их всех, а заодно выше борющегося в АПЛ с «Челси» Маурисио Покеттино (у того нет трофеев?) и выше Луиса Энрике (просто не впечатлил?).

Забыли про Роберто Манчини

Серьёзно, его просто нет в итоговом списке 50 лучших. Вы можете себе представить, что чемпионат Англии и Италии, обладатель 10 кубков Италии, лучший итальянский тренер 2008-го года не попал в топ-50 тренеров мира? Это не потому, что у Манчини сейчас нет клуба: в списке на 39 месте мирно спит 78-летний Джованни Трапаттони, у него нет работы с 2013 года. Кстати, у Лорана Блана тоже нет клуба — он на 25 месте. Нет, напрашивается одно-единственное объяснение: про Манчини забыли.

Гвардиола — лучший

Тактический гик, для которого качество игры намного ценнее результата. Да, Гвардиола выиграл много трофеев, однако он сам говорил, что это во многом следствие стечения обстоятельств. Если новаторство и приверженность идее ценятся настолько высоко, то где Зденек Земан? Хотя, на фоне других позиций рейтинга, место Гвардиолы — это не самое странное.

Тите и Жардим

А вот это постраннее. Если Тите, например, выиграет со сборной Бразилии чемпионат мира в России, это будет его первый серьёзный успех за пределами Латинской Америки. У него в копилке хватает трофеев: это и выигранный чемпионат Бразилии (один раз) и кубок Либертадорес (один раз), и чемпионата штата (несколько раз), и клубный чемпионат мира, и даже кубок Дубая. И… всё. За 27 лет тренерской карьеры. Не маловато ли этого, чтобы ставить его выше Лучано Спаллетти, Мануэля Пеллегрини, Рафаэля Бенитеса? Они по крайней мере выигрывали трофеи, названия которых нам о чём-то говорят.

Леонарду Жардим — ещё один сюрприз. В его «Монако» легко влюбиться, и это один из самых прогрессирующих тренеров мира. Пусть до сих пор он и выиграл только Сегунду да кубок Мадейры — какая разница? Ещё наверстает. Но это не объясняет, каким образом Леонарду оказался выше Юргена Клоппа. У немца в портфолио тот же набор качеств плюс харизма плюс полдюжины трофеев плюс финалы Лиги Европы и лиги Чемпионов.

Как это вообще может быть? Легко, если без системы реализовать хорошую идею. Жаль, могло получиться действительно интересно.