Внеочередная конференция РФС пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило решение созвать внеочередную конференцию организации 16 июня в
Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
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Решение было принято 27 апреля на очередном заседании бюро исполкома организации.
Кроме того, бюро утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между клубами Российской футбольной
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