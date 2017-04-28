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28 апреля 2017, 18:54 | Футбол | ТАСС

Внеочередная конференция РФС пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило решение созвать внеочередную конференцию организации 16 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Решение было принято 27 апреля на очередном заседании бюро исполкома организации. Увеличить
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Решение было принято 27 апреля на очередном заседании бюро исполкома организации.

Кроме того, бюро утвердило регламент переходных (стыковых) матчей между клубами Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17. Тарас Безубяк был включен в список инспекторов для обслуживания матчей РФПЛ сезона-2016/17.
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Мутко надеется, что в матче ЦСКА — «Спартак» будет показан футбол европейского уровня

Мутко надеется, что в матче ЦСКА — «Спартак» будет показан футбол европейского уровня

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко надеется, что в матче между столичными ЦСКА и «Спартаком» будет продемонстрирован футбол европейского качества, так как обе команды сейчас на ходу. Такое мнение Мутко высказал ТАСС.
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