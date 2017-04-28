КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 120 тысяч рублей после матча с «Уралом»
Сегодня, 28 апреля, в Доме футбола в Москве прошло очередное заседание
Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем было принято несколько решений, в том числе и по игре чемпионата России «Спартак» — «Урал».
Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за скандирование зрителями оскорбительных выражений «Спартак» оштрафован на 90 тыс. руб. Кроме этого, за использование болельщиками на стадионе пиротехнических изделий московский клуб заплатит еще 30 тыс. руб.
Напомним, матч «Спартак» — «Урал» прошел во вторник в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Уральские болельщики признали лучшим игроком встречи голкипера Николая Заболотного.
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