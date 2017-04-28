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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили состоявшийся на минувшей неделе матч «Зенит» — «Урал», вызвавший резонанс среди футбольных экспертов и болельщиков. Кроме того, председатель правительства и его заместитель в целом затронули состояние российской премьер-лиги.

Матч 24-го тура чемпионата России между клубами «Зенит» и «Урал» прошел 22 апреля на новом стадионе «Санкт- Петербург». Во втором тайме с поля были удалены по очереди три игрока уральской команды. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

«У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют», — сказал председатель правительства на встрече с Мутко, говоря о матче «Зенит» — «Урал». «Сколько вообще можно удалить игроков?» — поинтересовался премьер у президента Российского футбольного союза. Мутко рассказал, что нельзя удалить с поля больше четырех игроков одной команды. «Если семь человек (из 11 игроков команды — прим. ТАСС) на поле, то игра дальше невозможна, ее нужно останавливать», — пояснил он.

«Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала», — поделился впечатлениями от матча глава кабинета министров.

«Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит — волнение или накал матча или открытие нового стадиона (игра проходила на новой арене — прим. ТАСС)…» — признался вице- премьер. «Рука все время тянулась к красной карточке?» — с улыбкой переспросил глава правительства. «Судья допустил первое ошибочное решение, а потом…» — стал объяснять Мутко. «…Потом уже машинально доставал (красные карточки)» — продолжил за него Медведев.

«Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола — и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского», — переходя на серьезный тон подчеркнул председатель правительства. Он напомнил, как ранее на этой неделе на совещании президента с членами правительства министр культуры Владимир Мединский рассказывал о ставшем популярным у россиян досуге, когда на спортивные соревнования, в частности на хоккей, ходят целыми семьями. «Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол», — уверен он.