Андрей Соколов: Хоккей вытесняет футбол, и это проблема

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КАК ПОЯВИЛАСЬ СТРАТЕГИЯ

— Принимали ли вы участие в написании этого документа? — первый вопрос Соколову.

— Был вовлечен в процесс обсуждения, от лиги мы направляли предложения. В частности, о том, что можно было бы заложить организационные механизмы реализации стратегии. Обратил бы внимание на приложение к этому документу, так называемые стратегические планы субъектов РФ. Некоторые из представленных субъектами данных не кажутся мне реалистичными.

— Например?

— Если посмотреть на стратегический план Тверской области, то, по их версии, клуба не будет в ПФЛ, зато в планах — наличие команды в ФНЛ и РФПЛ, что говорит, мягко скажем, о неискренности.

— Кто присылал такие стратегические планы?

— Изначально Президентом России было дано поручение Министерству спорта совместно с исполнительными органами власти субъектов РФ и РФС подготовить стратегию. Минспорт и РФС направили опросник в регионы. Полученная информация аккумулирована в «Стратегии-2030». Но важна сегодняшняя ситуация, а сейчас наблюдается тенденция, когда региональные органы власти отказываются от финансовой поддержки футбольных клубов. Хотя законодательство позволяет подобное. Исходя из этого, можно говорить, что со временем ничего внятного не получим.

— Кто написал в программе, что в Твери будет клуб РФПЛ?

— Региональные органы власти — так, как они видят развитие футбола в области.

— Вы не задавали потом вопросы — как в регионе собираются выполнить эту задачу, если сейчас клуб закрывается?

— Он не закрывается. Просто он испытывает трудности. Со стороны ПФЛ, РФС было обращение к губернатору по поддержке ФК «Волга». Получен ответ, что бюджетное финансирование клуба на 2017 год не закладывалось, но исполнительные органы власти окажут поддержку, в том числе привлекут внебюджетные средства.

— В программе КДК назван комиссией, в 2010-м прошел чемпионат Европы, а не мира. Может, что-то не так и с данными по Твери?

— Может быть, не могу точно сказать. Но в принципе, планы соответствуют сегодняшним реалиям. Печально, что некоторые регионы не определяют футбол как базовый вид спорта и даже не имеют в перспективе программы его развития. Краснодарский и Красноярский край, например, или Костромская область. А такие документы должны быть, потому что финансирование, в том числе бюджетное, реализуется при наличии программы.

— Почему вы не обратили внимание на все эти нюансы на конференции РФС? Почему не выступили?

— Потому что стратегия в целом была принята на предыдущей конференции. И документ сам по себе подвижен.

— Вы не говорили в РФС о некой абсурдности «Стратегии-2030»?

— Почему абсурдности?

— Потому что «Волга», которой сегодня де-факто нет, хочет в РФПЛ. Программу писал человек, который, по выражению президента РФС, курил бамбук при двух прежних президентах РФС.

— Но это не труд одного человека.

— Насколько верны слухи о том, что программу писала некая компания из Северной Америки?

— Не могу сказать, не владею информацией.

— Вы при работе над стратегией взаимодействовали с господином Зорковым, который и «курил бамбук»?

— Взаимодействовал не с господином Зорковым, а с РФС, со всеми, кто готовил документ. Какие-то наши предложения реализованы, какие-то нет.

— Но мы же понимаем, что уровень восприятия программы резко упал после той фразы про бамбук.

— То, что было сказано Виталием Леонтьевичем, имеет право говорить только он. При этом, как понимаю, он оценивал не настоящий, а предыдущий период времени.

— То есть в последнее время Зорков резко прибавил в активности.

— Оценок сотрудникам РФС не могу давать по этическим и профессиональным соображениям.

БЫЛО 107 КЛУБОВ, СТАЛО 57

— Валерий Газзаев, оценивая стратегию, сказал, что она очень уж продолжительна — до 2030 года. Кто из принимавших документ будет работать в футболе до этого периода и кто несет ответственность?

— Не надо придираться к срокам, поручение с таким периодом времени дано по итогам заседания совета при Президенте России в декабре 2015-го года. Именно тогда были предложены такие временные рамки. Таково поручение Президента.

Важно же, что мы к 2030-му хотим увидеть. Есть временные этапы — по 4 года, написаны ориентиры. Мероприятия, сроки, источники финансирования — все это в стратегии есть.

— Вы планируете работать в российском футболе до 2030 года?

— Трудно сказать. Планировать можно что угодно, а жизнь вносит свои коррективы. Работаю в лиге, в целом в российском футболе уже длительное время.

— Какой должна быть ПФЛ к 2030 году?

— Более многочисленной. Тенденция, которая сложилась в последние годы — берем отрезок с 2002-го года — неутешительна. Было 107 команд, сейчас реальных участников 57. Еще два сезона назад лига насчитывала 72 участника. Ряд городов просто исчезли с футбольной карты. Например, Губкин не участвует в соревнованиях МРО «Черноземье», Таганрога нет в турнире МРО «Юг», Уссурийска и Находки — в соревнованиях Дальнего Востока.

— Ужас.

— Проблема как раз в регулярности и систематичности развития футбола на местах. Футболу в регионах стали меньше уделять внимания.

— Что случилось, почему клубы исчезают?

— Нет внятной программы развития в регионах. Даже мысли о развитии футбола нет. И когда прекращается поддержка со стороны регионального органа власти и отсутствуют внебюджетные средств, все растворяется. У футбольного сообщества появилась инертность, нет здорового напряжения, которое позволяет сохранить вид спорта в регионах. Может быть, это связано с конкуренцией со стороны другого вида спорта?

— Хоккея? Его можно представить в Губкине и Таганроге?

— Можно представить где угодно. Даже во Владикавказе есть крытая хоккейная площадка. Это в регионе, где не была привита культура даже катания на коньках! То же самое в Краснодарском крае.

— То есть футбол теснит хоккей.

— Да.

— Но ведь на конференциях РФС регулярно говорят о большом количестве построенных полей.

— То, что поля укладываются — факт, не подвергающийся сомнению. Но достаточно ли их? Ведь параллельно строятся крытые сооружения для хоккея. Недавно был в Муроме — там тоже есть хоккейная площадка на полторы тысячи мест, то же самое в Лисках. Ничего плохого в этом нет. Другой вопрос, что в южных — акцентирую внимание на этом — регионах нет такой необходимости в хоккейных коробках, и можно было бы определить футбол как базовый вид спорта.

— Есть опасения, что футбол потеснят окончательно.

— Вот пример: в азиатской части страны, если брать три лиги российского футбола, всего 12 клубов. А если брать межрегиональные объединения, то две трети страны в футболе представлены всего 20 городами! В Приморском крае 10 лет назад не было хоккейной команды, сейчас она есть — играет в КХЛ, есть дворец спорта. И есть футбольный клуб «Луч-Энергия», испытывающий регулярные трудности. И когда говорят, что в некоторых регионах не нужно поддерживать футбол, я привожу этот пример. Там единственное поле для спортивной школы, постелено оно довольно давно.

НАШЕМУ ФУТБОЛУ НУЖНЫ СУММАРНО 110−115 КЛУБОВ

— Итак, со 107 клубов до 57. Минус 50 клубов за без малого 20 лет. Какое количество клубов должно быть в ПФЛ к 2030 году?

— Для нормальной организации соревнований, с учетом компактности и плотности, по моим оценкам, необходимо 110−115 команд в трех лигах.

— Почему такая цифра?

— Из опыта и реалий — исходим из представительства «две команды от одного субъекта федерации».

— В РФПЛ 16 и, исходя из «Стратегии-2030», оптимально 18 команд, еще 20 в ФНЛ и 57 в ПФЛ. Получается, прирастать до 115 клубов надо за счет ПФЛ.

— За счет ПФЛ и ниже.

— Но об этом в «Стратегии-2030» ничего не сказано.

— Мы предлагали ввести соревновательные уровни футбола — национальный (лиги) и региональный (первенства субъектов), что компактно и экономично.

— То есть команды из коллективов физкультуры привлечь во второй дивизион?

— Они не являются как таковыми коллективами физкультуры. Там достаточно количество клубных образований на базе юридического лица. Спортсмены в любом случае получают вознаграждение.

— Почему они не играют во втором дивизионе?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Видимо, недостаточно амбициозны. Мы предлагаем создать систему, которая действовала до 1998-го года, когда лига — тогда ПФЛ — имела четыре уровня: высший, первый, второй и третий.

— По сути, вы предлагаете воссоздать третью лигу.

— Да, это первенство субъектов РФ в рамках региональных федераций. Некоторые команды там мало чем отличаются от тех, что участвуют в турнире второго дивизиона. Количество зон во втором дивизионе предлагается увеличить до шести. Необходимо создать компактность, потому что много денег тратится на перелеты и проживание в гостиницах других регионов. Деньги уходят из футбола и в него не возвращаются.

— Когда планируется реформа?

— Наше предложение относилось к сезону-2017/18. Но, видимо, теперь с сезона-2018/19. Пока не знаем, сколько команд будут участвовать в МРО, где скоро начнутся соревнования. Во всяком случае, должны начаться. Проблемы есть везде, нам необходимо создать компактность соревнований и ритмичность календаря. Посмотрите на календарь в зоне «ЮГ» МРО за 2016 год — турнир начался в июле и закончился в октябре.

— Погодите. В любительских соревнованиях, где играют по системе «весна-осень», сезон начался в июле?

— Да, участвовало семь клубов. И получается, около 8 месяцев там нет футбола. Потому что больше нет участников.

СЕЙЧАС БЫ НЕ ВЕРНУЛСЯ НА СИСТЕМУ «ВЕСНА-ОСЕНЬ»

— Валерий Газзаев несколько лет назад предлагал обратный переход — перевести второй дивизион на любительский уровень. Концепции отличаются, и вы очень жестко ему оппонировали на конференции.

— Внесу уточнение в дискуссию о том, что такое профессиональный клуб. Я не раз был в западноевропейских федерациях. Например, отличие двух высших дивизионов Испании или Франции в том, что клубы по законодательству должны быть коммерческими организациями. Это высший профессиональный уровень. Есть различные его градации — если сопоставлять уровни, то в Испании на уровне нашей ПФЛ минимум шесть футболистов должны иметь контракты, чтобы клуб мог называться профессиональным. В Германии таких футболистов должно быть 12.

— А у нас?

— С текущего сезона минимум 15, ранее — все игроки должны были иметь контракты.

— То есть вы по-прежнему противник Газзаева, который предлагал поделить ФНЛ на три зоны и обойтись вообще без ПФЛ?

— В программе Валерия Георгиевича есть разумные вещи, но есть дефекты и неверные посылы: прежде всего, экономические. Кроме того, ряд клубов, которые предлагалось перевести на уровень первого дивизиона, просто исчезли.

— Тема возвращения на систему «весна-осень» закрыта. В «Стратегии-2030» вопроса этого нет.

— Тема закрылась еще три года назад, когда было принято решение, что до конца 2018-го года вопрос не рассматривается.

— Но и сейчас этой темы вообще нет.

— Ничто не мешает принимать решения. История это показывает.

— Вы при подготовке стратегии поднимали вопрос о необходимости вернуться к системе «весна-осень», потому что нынешняя убивает второй дивизион?

— Система «весна-осень» позволяет проводить соревнования целостно, нет больших разрывов по времени. Но я смотрю на это все несколько иначе, при том, что придерживаюсь точки зрения: для клубов ПФЛ приемлема система «весна-осень».

— Но?

— Важно, чтобы соревновательный период при любой системе был больше шести месяцев. Это возможно сделать при наличии необходимых условий — тех инфраструктурных условий, о которых я говорил применительно к хоккею. В Европе футбольные соревнования играют на протяжении 9 месяцев.

— Что вы предлагаете?

— Если бы у нас в городах были сооружения, позволяющие проводить матчи в любое время года, можно растягивать соревновательный период. И это нужно делать для регионального футбола.

— Представим, что решение о том, как играть российскому футболу, зависит от вас. Вы за возвращение на «весну-осень»?

— Не могу сказать. Не задумывался об этом. Но все лиги должны существовать в единой календарной системе. И возврат, который произошел в женском и региональном футболе — это неправильно.

— Есть надежда, что и другие лиги одумаются.

— Но это неправильно. Нет такого ни в одной стране — невозможно себе представить разные календарные системы. Это просто непрофессионализм.

— Вы бы вернулись на систему «весна-осень»?

— С позиций сегодняшнего дня — нет.

— По моей информации, вы предложили революционную систему проведения Кубка. Расскажите о ней.

— Сейчас большинство команд второго дивизиона перестали проводить тренировочные сборы — то, что было раньше присуще подготовке к первенству. При этом платят футболистам за простой. Но участие в Кубке России является обязательным, и мы хотели бы совместно с РФС использовать период в конце февраля — начале марта для проведения отборочных турниров к 1/32 финала — эта стадия будет играться в июле.