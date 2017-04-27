Британцы взяли допинг-пробу у юношей «Динамо СПб». Что это было?
«Советский спорт» разбирается, зачем британскому антидопинговому агентству понадобились пробы 18-летних любителей.
Что случилось?
После матча первого тура первенства
Кому понадобились пробы?
Британское антидопинговое агентство (УКАД), которое проводит тестирование на территории России в период приостановления работы РУСАДА, после поражения «Динамо СПб» от команды «Алмаз-Антей» выбрало для теста четырех игроков бело-голубых: Юрия Петровского, Владимира Свердлова, Леонида Паничевского и Дмитрия Никитина.
Почему были выбраны именно эти игроки?
Непонятно, но у УКАДа была установка проверить именно игроков «Динамо».
— Футболисты отправлялись на
Интересно, что ни один из игроков особенной результативностью по ходу прошлого сезона не отмечался, поэтому понять выбор британцев непросто.
В команде знали, что после матча у них возьмут пробу?
Нет, никто ничего не знал. С другой стороны, 14 апреля РФПЛ разослала всем клубам лиги письмо, в котором предупредила о начале внесоревновательного
— Они появились и попросили предоставить возможность взять пробы у наших игроков. Мы связались в РФС, нам сказали им не препятствовать, — сказал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» заместитель гендиректора федерации футбола Петербурга Николай Объедков.
Почему из огромного количества команд в России выбрали именно «Динамо СПб» U-18?
Однозначного ответа нет, но у главного тренера
— Допинг — это бред полнейший. У одного из родителей наших игроков есть недоброжелатели, которые пишут во все инстанции, — сказал Владимир Сальцин.
Про какую команду вообще речь?
Этот клуб не имеет никакого отношения к команде, которая сейчас играет в ПФЛ и скоро оформит выход в ФНЛ. Школа «Динамо СПб» находится в ведомстве петербургского государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей
Что дальше?
Ничего, результатов тестов пока нет, а игроки «Динамо» отказываются давать комментарии. 30 апреля у
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