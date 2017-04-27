Британцы взяли допинг-пробу у юношей «Динамо СПб». Что это было?

Что случилось?

После матча первого тура первенства Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд в Первой лиге для игроков не старше 18 лет у игроков «Динамо СПб» взяли допинг-пробы.

Кому понадобились пробы?

Британское антидопинговое агентство (УКАД), которое проводит тестирование на территории России в период приостановления работы РУСАДА, после поражения «Динамо СПб» от команды «Алмаз-Антей» выбрало для теста четырех игроков бело-голубых: Юрия Петровского, Владимира Свердлова, Леонида Паничевского и Дмитрия Никитина.

Почему были выбраны именно эти игроки?

Непонятно, но у УКАДа была установка проверить именно игроков «Динамо».

— Футболисты отправлялись на допинг-тест выборочно, сотрудники агентства по номерам назвали нужных им игроков, — рассказал в интервью «Советскому спорту» старший тренер ДЮСШ «Динамо» Павел Шильмейстер, который находился на игре.

Интересно, что ни один из игроков особенной результативностью по ходу прошлого сезона не отмечался, поэтому понять выбор британцев непросто.

В команде знали, что после матча у них возьмут пробу?

Нет, никто ничего не знал. С другой стороны, 14 апреля РФПЛ разослала всем клубам лиги письмо, в котором предупредила о начале внесоревновательного допинг-тестирования, которое и будет проводить УКАД.

— Они появились и попросили предоставить возможность взять пробы у наших игроков. Мы связались в РФС, нам сказали им не препятствовать, — сказал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» заместитель гендиректора федерации футбола Петербурга Николай Объедков.

Почему из огромного количества команд в России выбрали именно «Динамо СПб» U-18?

Однозначного ответа нет, но у главного тренера бело-голубых есть своя версия.

— Допинг — это бред полнейший. У одного из родителей наших игроков есть недоброжелатели, которые пишут во все инстанции, — сказал Владимир Сальцин.

Про какую команду вообще речь?

Этот клуб не имеет никакого отношения к команде, которая сейчас играет в ПФЛ и скоро оформит выход в ФНЛ. Школа «Динамо СПб» находится в ведомстве петербургского государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы Петроградского района Санкт-Петербурга.

Что дальше?