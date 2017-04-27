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https://sport.mail.ru/news/football/29571462/
27 апреля 2017, 13:05 | Футбол | Nakanune.ru

В Екатеринбурге строители сыграли первый футбольный матч на Центральном стадионе

Строители Центрального стадиона в Екатеринбурге сыграли первый матч на этой площадке. Видео с поединком двух команд рабочих выложил очевидец в сообщество «Типичный Екатеринбург», передает корреспондент Накануне.RU.

«Строители протестировали Центральный стадион. Хоть и съемка боком, но это первая игра на площадке, где в будущем сразятся звезды футбола», — написал автор видео.

«Молодцы, совмещают приятное с полезным! Когда у них еще будет возможность поиграть в футбол на таком стадионе», — прокомментировала одна из участниц сообщества.

Добавим, что вчера на Центральном стадионе начали устанавливать системы кондиционирования и устраивать футбольное поле.
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