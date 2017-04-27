В Екатеринбурге строители сыграли первый футбольный матч на Центральном стадионе
Строители Центрального стадиона в Екатеринбурге сыграли первый матч на этой площадке. Видео с поединком двух команд рабочих выложил очевидец в сообщество «Типичный Екатеринбург», передает корреспондент Накануне.RU.
«Строители протестировали Центральный стадион. Хоть и съемка боком, но это первая игра на площадке, где в будущем сразятся звезды футбола», — написал автор видео.
«Молодцы, совмещают приятное с полезным! Когда у них еще будет возможность поиграть в футбол на таком стадионе», — прокомментировала одна из участниц сообщества.
Добавим, что вчера на Центральном стадионе начали устанавливать системы кондиционирования и устраивать футбольное поле.
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