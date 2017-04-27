Лучшим игроком матча «Спартак» — «Урал» признан голкипер Николай Заболотный
Болельщики ФК «Урал» признали лучшим игроком матча с московским «Спартаком» голкипера Николая Заболотного. Голосование завершилось на форуме официального сайта уральской команды.
Как сообщили Накануне.RU в
Стоит отметить, что Николай Заболотный становится лучшим игроком матча в составе «Урала» уже второй раз подряд — ранее болельщики отметили его игру во встрече с питерским «Зенитом».
Как сообщало Накануне.RU, матч «Спартак» — «Урал» прошел во вторник в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.
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