Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, Заболотный получил 69 голосов. Второе место в опросе занял защитник Джемал Табидзе, дебютировавший в основном составе (49 голосов), а третьим стал полузащитник Николай Димитров (30).

Стоит отметить, что Николай Заболотный становится лучшим игроком матча в составе «Урала» уже второй раз подряд — ранее болельщики отметили его игру во встрече с питерским «Зенитом».

Как сообщало Накануне.RU, матч «Спартак» — «Урал» прошел во вторник в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.