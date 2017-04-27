Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29570228/
27 апреля 2017, 11:40 | Футбол | Nakanune.ru

Лучшим игроком матча «Спартак» — «Урал» признан голкипер Николай Заболотный

Болельщики ФК «Урал» признали лучшим игроком матча с московским «Спартаком» голкипера Николая Заболотного. Голосование завершилось на форуме официального сайта уральской команды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, Заболотный получил 69 голосов. Второе место в опросе занял защитник Джемал Табидзе, дебютировавший в основном составе (49 голосов), а третьим стал полузащитник Николай Димитров (30).

Стоит отметить, что Николай Заболотный становится лучшим игроком матча в составе «Урала» уже второй раз подряд — ранее болельщики отметили его игру во встрече с питерским «Зенитом».

Как сообщало Накануне.RU, матч «Спартак» — «Урал» прошел во вторник в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26

Работники Машзавода им. Дзержинского обратились к Решетникову. Оборонное предприятие потеряло лицензию ФСБ

На Сахалине задержаны сторонники запрещенного "ИГ", готовившие резонансный теракт

Медведев прощупывает трассу? Премьер заявил о плохом состоянии дорог в регионах и нехватке денег на ремонт