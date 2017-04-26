Митрофанов: Радикального переоборудования поля стадиона «Санкт-Петербург» не требуется
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Радикального переоборудования футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») сейчас не требуется, имеющиеся проблемы с газоном будут решены. Об этом на заседании штаба по подготовке Санкт-Петербурга к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года сообщил генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Максим Митрофанов, о чем говорится в пресс-релизе Смольного.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Заседание штаба состоялось в среду. 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» прошел первый футбольный матч — в рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». Арена примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал.
«Генеральный директор ФК “Зенит” Максим Митрофанов рассказал о мерах, принимаемых специалистами по приведению футбольного поля в соответствие с требованиям ФИФА. Он сообщил, что радикального переоборудования газона на стадионе “Санкт-Петербург” в настоящее время не требуется, а имеющиеся проблемы травяного покрытия будут решены, главным образом, путем проведения агротехнических мероприятий», — говорится в
В
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter