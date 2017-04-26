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26 апреля 2017, 19:58 | Футбол | ТАСС

Митрофанов: Радикального переоборудования поля стадиона «Санкт-Петербург» не требуется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Радикального переоборудования футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») сейчас не требуется, имеющиеся проблемы с газоном будут решены. Об этом на заседании штаба по подготовке Санкт-Петербурга к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года сообщил генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Максим Митрофанов, о чем говорится в пресс-релизе Смольного.

Генеральный директор Зенита рассказал о мерах принимаемых специалистами по приведению футбольного поля в соответствие с требованиям ФИФА. Увеличить
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Заседание штаба состоялось в среду. 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» прошел первый футбольный матч — в рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». Арена примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал.

«Генеральный директор ФК “Зенит” Максим Митрофанов рассказал о мерах, принимаемых специалистами по приведению футбольного поля в соответствие с требованиям ФИФА. Он сообщил, что радикального переоборудования газона на стадионе “Санкт-Петербург” в настоящее время не требуется, а имеющиеся проблемы травяного покрытия будут решены, главным образом, путем проведения агротехнических мероприятий», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-релизе также отмечается, что в ходе заседания штаба были уточнены объемы и сроки завершения работ по подготовке к Кубку Конфедераций тренировочных площадок для команд-участниц, а также технологических помещений и оборудования стадиона «Санкт-Петербург». Кроме того, были даны конкретные поручения по обустройству на арене беспроводной сети Wi-Fi, дальнейшей отладке систем видеонаблюдения и безопасности.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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