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26 апреля 2017, 12:51 | Футбол | Prokazan.ru

Казанскому «Рубину» разрешили регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) принял решение снять с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Казанскому Рубину разрешили регистрировать новых игроков - Фото Увеличить
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Отмечается, что запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на казанский клуб в качестве обеспечительной меры по заявлению экс-игрока команды Шоты Билалова.

В прошлом году «Рубин» расторг контракт с футболистом, после чего Билалов подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. В итоге «Рубин» обязали выплатить футболисту задолженность по зарплате, а также компенсацию за расторжение трудового договора.

 — Палата по разрешение споров РФС приняла решение удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов по делу Бибилова. «Рубин» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов, — говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля «Рубин» на стадионе «Казань Арена» сыграет с «Тереком». Начало игры в 19.30 по московскому времени. Вход на матч для болельщиков будет бесплатным.
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