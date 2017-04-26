Вратарь ФК «Ростов» Никита Медведев установил рекорд России
После окончания футбольного матча между ФК «Ростов» и «Уфой» вратарь ростовской команды Никита Медведев установил новый рекорд чемпионатов России по «сухой» серии.
Медведев провел уже 862 минуты матчей без пропущенных голов, об этом сообщает
Последний раз голкипер ФК «Ростов» пропустил гол 30 ноября 2016 года в игре с «Уралом». Если говорить о рейтинге за всю историю российских чемпионатов, то сегодня выше Никиты Медведева находится только Руслан Нигматуллин из московского «Локомотива» с результатом в 939 минут.
Напомним, 25 апреля ФК «Ростов» обыграл «Уфу» со счетом 1:0 и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу.
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