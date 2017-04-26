Вратарь ФК «Ростов» Никита Медведев установил рекорд России

Медведев провел уже 862 минуты матчей без пропущенных голов, об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Это самый высокий показатель среди действующих российских вратарей.

Последний раз голкипер ФК «Ростов» пропустил гол 30 ноября 2016 года в игре с «Уралом». Если говорить о рейтинге за всю историю российских чемпионатов, то сегодня выше Никиты Медведева находится только Руслан Нигматуллин из московского «Локомотива» с результатом в 939 минут.

Напомним, 25 апреля ФК «Ростов» обыграл «Уфу» со счетом 1:0 и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу.