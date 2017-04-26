«Урал» капитулировал перед «Спартаком»

Екатеринбургский «Урал» уступил столичному «Спартаку» в 25-м туре чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая 25 апреля в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 23-й минуте забил Фернандо, сообщает «Уралинформбюро».

В следующем туре «шмели» в Грозном сыграют с «Тереком». Предыдущая встреча команд завершилась скандалом — 30 октября в Екатеринбурге «Урал» проиграл грозненцам со счетом 1:4. При этом в перерыве матча при счете 1:1 букмекерские ставки на победу «Терека» резко скакнули вверх. Вскоре после этого пост главного тренера екатеринбургского клуба покинул Вадим Скрипченко.