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https://sport.mail.ru/news/football/29553219/
26 апреля 2017, 7:17 | Футбол | АиФ Екатеринбург

Фанаты «Урала» испортили надпись уличного художника Тимофея Ради

Вместо слова «благодарю» на крыше одной из екатеринбургских пятиэтажек появилось слово «ФК Урал».

Фанаты Урала испортили надпись уличного художника Тимофея Ради - Фото Увеличить
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Екатеринбургские футбольные фанаты написали на крыше одной из екатеринбургских пятиэтажек крупными буквами слово «ФК Урал» и испортили надпись «благодарю» известного уральского уличного художника Тимофея Ради, которое было написано на доме ранее, сообщает 26 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Таким образом, болельщики решили поддержать свердловский клуб, которому через несколько дней играть в финале Кубка России против московского «Локомотива». Встреча с железнодорожниками пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт», где проходила церемония открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года. Также на торце дома появилась надпись «#яедувсочи».

Тимофей Радя еще несколько лет назад стал писать крупными буквами слова на крышах свердловских домов. В разных районах уральской столицы появились надписи «возвращайся», с любовью, превыше всего и другие.

Добавим, что вчера футболисты «Урала» уступили на выезде московскому «Спартаку» со счетом 0:1. Перед финалом Кубка команде еще предстоит сыграть с грозненским «Тереком».
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