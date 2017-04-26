Фанаты «Урала» испортили надпись уличного художника Тимофея Ради

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Екатеринбургские футбольные фанаты написали на крыше одной из екатеринбургских пятиэтажек крупными буквами слово «ФК Урал» и испортили надпись «благодарю» известного уральского уличного художника Тимофея Ради, которое было написано на доме ранее, сообщает 26 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Таким образом, болельщики решили поддержать свердловский клуб, которому через несколько дней играть в финале Кубка России против московского «Локомотива». Встреча с железнодорожниками пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт», где проходила церемония открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года. Также на торце дома появилась надпись «#яедувсочи».

Тимофей Радя еще несколько лет назад стал писать крупными буквами слова на крышах свердловских домов. В разных районах уральской столицы появились надписи «возвращайся», с любовью, превыше всего и другие.

Добавим, что вчера футболисты «Урала» уступили на выезде московскому «Спартаку» со счетом 0:1. Перед финалом Кубка команде еще предстоит сыграть с грозненским «Тереком».