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https://sport.mail.ru/news/football/29551423/
25 апреля 2017, 23:47 | Футбол | "Российская газета"

Удар Полоза принес «Ростову» победу над «Уфой»

В Ростове-на-Дону футбольный клуб «Уфа» из Башкирии уступил хозяевам поля ФК «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный и решающий мяч забил на 23-й минуте встречи нападающий ростовчан Дмитрий Полоз.

Первые минуты игра проходила на небольших скоростях. «Ростов» больше атаковал, но впереди желто-синим не хватало остроты. Ситуация изменилась на 23-й минуте, когда полузащитник Кристиан Нобоа исполнил подачу с правого фланга, а Дмитрий Полоз пробил головой точно в угол. Счет стал 1:0.

После перерыва «Уфе» удалось отодвинуть игру от своих ворот и создать на 58-й минуте опасный голевой момент. Однако вратарь ростовчан Никита Медведев смог отразить удар и продлить свою «сухую» серию. В концовке матча хороший удар из-за пределов штрафной удался башкирскому полузащитнику Дмитрию Стоцкому, но «Ростов» спасла штанга.

Матч завершился с минимальным счетом в пользу донской команды.

В результате вратарь ростовчан Никита Медведев продлил свою «сухую» серию до девяти матчей. С результатом 39 очков «Ростов» сохранил за собой пятое место в турнирной таблице, а «Уфа» находится на девятом.

Подводя итог встречи, главный тренер «Уфы» Сергей Семак сказал: «В первом тайме не так активно, как хотелось бы, играли, но вопросов к ребятам никаких нет. Единственное, что не получилось — это забить. К сожалению, даже 99-процентные моменты не принесли успеха».
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