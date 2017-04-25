Удар Полоза принес «Ростову» победу над «Уфой»
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Ростове-на-Дону футбольный клуб «Уфа» из Башкирии уступил хозяевам поля ФК «Ростов» со счетом 1:0.
Единственный и решающий мяч забил на 23-й минуте встречи нападающий ростовчан Дмитрий Полоз.
Первые минуты игра проходила на небольших скоростях. «Ростов» больше атаковал, но впереди
После перерыва «Уфе» удалось отодвинуть игру от своих ворот и создать на 58-й минуте опасный голевой момент. Однако вратарь ростовчан Никита Медведев смог отразить удар и продлить свою «сухую» серию. В концовке матча хороший удар
Матч завершился с минимальным счетом в пользу донской команды.
В результате вратарь ростовчан Никита Медведев продлил свою «сухую» серию до девяти матчей. С результатом 39 очков «Ростов» сохранил за собой пятое место в турнирной таблице, а «Уфа» находится на девятом.
Подводя итог встречи, главный тренер «Уфы» Сергей Семак сказал: «В первом тайме не так активно, как хотелось бы, играли, но вопросов к ребятам никаких нет. Единственное, что не получилось — это забить. К сожалению, даже 99-процентные моменты не принесли успеха».
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