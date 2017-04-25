Роман Павлюченко и «Урал» оштрафованы по итогам игры с «Зенитом»
Футболиста наказали за мат, а клуб за удаление трех игроков в одном матче.
Футболист оштрафован за ненормативную лексику в адрес главного судьи встречи Алексея Еськова. При этом на заседании КДК футболист извинился перед Еськовым. Это было принято во внимание.
За последние шесть сезонов, что Роман вернулся в Россию, у него не было ни одной красной карточки. Павлюченко дисквалифицирован на один матч. Он пропустит сегодняшнюю игру с московским «Спартаком». Кроме того, он условно дисквалифицирован еще на две игры с испытательным сроком на шесть месяцев.
ФК «Урал» оштрафован за неподобающее поведение команды — три удаления в одной игре.
Добавим, что президент «Урала» Григорий Иванов покинул дом футбола рассерженным и не стал общаться с журналистами.
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