Роман Павлюченко и «Урал» оштрафованы по итогам игры с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал на сто тысяч рублей форварда «Урала» Романа Павлюченко и на такую же сумму футбольный клуб «Урал», сообщает 25 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Футболист оштрафован за ненормативную лексику в адрес главного судьи встречи Алексея Еськова. При этом на заседании КДК футболист извинился перед Еськовым. Это было принято во внимание.

За последние шесть сезонов, что Роман вернулся в Россию, у него не было ни одной красной карточки. Павлюченко дисквалифицирован на один матч. Он пропустит сегодняшнюю игру с московским «Спартаком». Кроме того, он условно дисквалифицирован еще на две игры с испытательным сроком на шесть месяцев.

ФК «Урал» оштрафован за неподобающее поведение команды — три удаления в одной игре.

Добавим, что президент «Урала» Григорий Иванов покинул дом футбола рассерженным и не стал общаться с журналистами.