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https://sport.mail.ru/news/football/29541130/
25 апреля 2017, 9:16 | Футбол | ИА REGNUM

Иванов о матче «Зенит» — «Урал»: «Мы любое наказание Еськова примем»

«Судьи тоже ошибаются, как и футболисты».

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) не будет настаивать на пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова, который обслуживал матч двадцать четвертого тура чемпионата России с петербургским «Зенитом». Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Мы любое наказание Еськова примем, не будем конкретно за то, чтобы его дисквалифицировать пожизненно, — сказал Иванов. — Он опытный арбитр, доказывал, что умеет судить, но в игре с нами он уже второй раз допускает такие ошибки».

Президент екатеринбургского клуба добавил, что матч «Зенит» — «Урал» из-за судейских ошибок будут обсуждать еще очень долго.

«Судьи тоже ошибаются, как и футболисты, — отметил Иванов. — Но я считаю, что все-таки этот матч можно было доверить другому судье обслуживать. Это даже не к Еськову претензии, претензии к руководству футбольных арбитров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче двадцать четвертого тура РФПЛ. Встреча, прошедшая на «Санкт-Петербург Арене», завершилась со счетом 2:0.

Арбитр Алексей Еськов по ходу встречи удалил трех футболистов гостей.
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