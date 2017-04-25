Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) не будет настаивать на пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова, который обслуживал матч двадцать четвертого тура чемпионата России с петербургским «Зенитом». Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Мы любое наказание Еськова примем, не будем конкретно за то, чтобы его дисквалифицировать пожизненно, — сказал Иванов. — Он опытный арбитр, доказывал, что умеет судить, но в игре с нами он уже второй раз допускает такие ошибки».

Президент екатеринбургского клуба добавил, что матч «Зенит» — «Урал» из-за судейских ошибок будут обсуждать еще очень долго.

«Судьи тоже ошибаются, как и футболисты, — отметил Иванов. — Но я считаю, что все-таки этот матч можно было доверить другому судье обслуживать. Это даже не к Еськову претензии, претензии к руководству футбольных арбитров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче двадцать четвертого тура РФПЛ. Встреча, прошедшая на «Санкт-Петербург Арене», завершилась со счетом 2:0.

Арбитр Алексей Еськов по ходу встречи удалил трех футболистов гостей.