Иванов о матче «Зенит» — «Урал»: «Мы любое наказание Еськова примем»
«Судьи тоже ошибаются, как и футболисты».
Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) не будет настаивать на пожизненной дисквалификации арбитра Алексея Еськова, который обслуживал матч двадцать четвертого тура чемпионата России с петербургским «Зенитом». Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
«Мы любое наказание Еськова примем, не будем конкретно за то, чтобы его дисквалифицировать пожизненно, — сказал Иванов. — Он опытный арбитр, доказывал, что умеет судить, но в игре с нами он уже второй раз допускает такие ошибки».
Президент екатеринбургского клуба добавил, что матч «Зенит» — «Урал»
«Судьи тоже ошибаются, как и футболисты, — отметил Иванов. — Но я считаю, что
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче двадцать четвертого тура РФПЛ. Встреча, прошедшая на «Санкт-Петербург Арене», завершилась со счетом 2:0.
Арбитр Алексей Еськов по ходу встречи удалил трех футболистов гостей.
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