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25 апреля 2017, 0:48 | Футбол | Советский спорт

Валерий Карпин принял вызов на игру от Василия Уткина

Менеджер футбольной команды реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» Валерий Карпин ответил на видеообращение комментатора Василия Уткина.

Напомним, ранее Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером», заявив следующее: «А сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых я знаю много лет. Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца. Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет. Без роду и племени. Какое прекрасное шоу. Собирайтесь все смотреть. Сергей Юран тренирует плохих футболистов.

А мы представляем настоящий футбол — московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы — одна из совсем не плохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас".
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