Валерий Карпин принял вызов на игру от Василия Уткина

Мой ответ @realradioutkin ?? который с чего-то вдруг бросил вызов на мужика мне и Сергею Юрану @legioner_matchtv A post shared by Valera Karpin (@vgkarpin) on Apr 24, 2017 at 12:42pm PDT

Напомним, ранее Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером», заявив следующее: «А сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых я знаю много лет. Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца. Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет. Без роду и племени. Какое прекрасное шоу. Собирайтесь все смотреть. Сергей Юран тренирует плохих футболистов.

А мы представляем настоящий футбол — московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы — одна из совсем не плохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас".