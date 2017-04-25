Валерий Карпин принял вызов на игру от Василия Уткина
Менеджер футбольной команды
реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» Валерий Карпин ответил на видеообращение комментатора Василия Уткина.
Напомним, ранее Уткин вызвал на игру команду
А мы представляем настоящий футбол — московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы — одна из совсем не плохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас".
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