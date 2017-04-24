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https://sport.mail.ru/news/football/29532640/
24 апреля 2017, 13:54 | Футбол | Nakanune.ru

Назначен арбитр на матч «Спартак» — «Урал»: он уже судил уральцев в Москве

Стало известно, кто рассудит матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Уралом», который состоится 25 апреля в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, на игру назначен рефери региональной категории Владимир Сельдяков.

Ассистентами главного арбитра будут Вячеслав Семенов (Гатчина) и Николай Богач (Люберцы).

Сельдяков в нынешнем сезоне работал лишь на одном матче «Урала»: в 15-м туре он обслуживал встречу с «Локомотивом» в Москве (1:1). До этого судья из Балашихи работал на игре уральцев более четырех лет назад, когда «шмели» в октябре 2012 года в Ярославле встречались с «Шинником» (1:1).

Стоит отметить, что к теме судейства матчей с участием «Урала» теперь приковано особое внимание после громкого скандала, разразившегося на этих выходных. Арбитр встречи с «Зенитом» Алексей Еськов удалил сразу троих игроков екатеринбургского клуба. В результате «Урал» уступил со счетом 0:2, пропустив два мяча в самом конце игры.

После этого глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о готовности обратиться к вице-премьеру РФ и президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству.
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