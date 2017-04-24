Ренат Янбаев договорился о переходе в ФК «Краснодар»
Полузащитник «Локомотива» начнет следующий сезон в составе нового клуба.
По окончании нынешнего сезона срок контракта флангового защитника Рената Янбаева с «Локомотивом» подходит к концу. «Железнодорожники» и Юрий Семин были заинтересованы в пролонгации соглашения с футболистом. Однако сам игрок после 10 лет пребывания в московском клубе выбрал иной путь развития своей карьеры.
— До окончания контракта Рената Янбаева с «Локомотивом» остается меньше полугода, и представители футболиста воспользовались возможностью вести переговоры с другими клубами, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — К Ренату проявляли интерес несколько команд
Ренат Янбаев профессионально заниматься футболом начал в школе ЦСКА. В 2002 году попал в армейский дубль, но приглашения в основную команду
В «Локомотиве» Ренат Янбаев стал постоянным игроком основного состава, начал получать регулярные приглашения в сборную России, с которой ездил на чемпионат Европы 2008 года. Почти за 10 лет в составе «железнодорожников» защитник провел на поле 233 матча и забил два мяча. В 2015 году он стал обладателем Кубка России.
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