Ренат Янбаев договорился о переходе в ФК «Краснодар»

По окончании нынешнего сезона срок контракта флангового защитника Рената Янбаева с «Локомотивом» подходит к концу. «Железнодорожники» и Юрий Семин были заинтересованы в пролонгации соглашения с футболистом. Однако сам игрок после 10 лет пребывания в московском клубе выбрал иной путь развития своей карьеры.

— До окончания контракта Рената Янбаева с «Локомотивом» остается меньше полугода, и представители футболиста воспользовались возможностью вести переговоры с другими клубами, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — К Ренату проявляли интерес несколько команд премьер-лиги, но самым настойчивым оказался «Краснодар». Защитнику поступило предложение, от которого было сложно отказаться в его возрасте. Янбаев заключил с «горожанами» предварительное соглашение и по окончании сезона присоединиться к «Краснодару» в статусе свободного агента.

Ренат Янбаев профессионально заниматься футболом начал в школе ЦСКА. В 2002 году попал в армейский дубль, но приглашения в основную команду красно-синих так и не дождался. Руководство клуба отправило защитника набираться опыта в «Анжи». Отыграв сезон под руководством Гаджи Гаджиева, Янбаев вернулся в ЦСКА и сделал еще одну попытку закрепиться в основе. Но Артур Жорже, возглавлявший армейцев в то время, не дал игроку шанса, и Янбаев вновь отправился в дубль. Уже в первом матче за резервную команду Ренат получил серьезную травму и выбыл из строя на полгода.

В «Локомотиве» Ренат Янбаев стал постоянным игроком основного состава, начал получать регулярные приглашения в сборную России, с которой ездил на чемпионат Европы 2008 года. Почти за 10 лет в составе «железнодорожников» защитник провел на поле 233 матча и забил два мяча. В 2015 году он стал обладателем Кубка России.