Президент воронежского «Факела»: «Судья отнял у нас три очка»

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Президент «Факела» Евгений Севергин раскритиковал обслуживавшего матч воронежцев с «Тюменью» арбитра Артема Чистякова. Официальный сайт сине-белых опубликовал заявление руководителя клуба в воскресенье, 23 апреля.

Во втором тайме Артем Чистяков назначил в ворота «Факела» три пенальти за 14 минут. Севергин назвал действия судьи «беспределом».

— Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. Беспредел — другого слова и не подобрать! Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота «Факела» во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых ещё как-то можно рассматривать, как возможный. И вместо заслуженной победы «Факел» лишен трех очков. Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством — это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях, — заявил президент «Факела».