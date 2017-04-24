Президент воронежского «Факела»: «Судья отнял у нас три очка»
Евгений Севергин прокомментировал действия арбитра в матче
сине-белых с «Тюменью».
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Президент «Факела» Евгений Севергин раскритиковал обслуживавшего матч воронежцев с «Тюменью» арбитра Артема Чистякова. Официальный сайт
Во втором тайме Артем Чистяков назначил в ворота «Факела» три пенальти за 14 минут. Севергин назвал действия судьи «беспределом».
— Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. Беспредел — другого слова и не подобрать! Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота «Факела» во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых ещё
Ранее в матче 29 тура первенства ФНЛ арбитр матча «Факел» — «Кубань» Тимур Арсланбеков назначил пенальти в ворота воронежцев на последней минуте встречи. Краснодарский клуб сравнял счет, и главный тренер «Факела» Павел Гусев оскорбил судья после финального свистка.
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