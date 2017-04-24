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24 апреля 2017, 10:07 | Футбол | АиФ Калининград

«Балтика» упустила победу в матче с «Сибирью»

«Балтика» упустила победу в матче с «Сибирью» и потеряла два важных очка. Матч состоялся накануне в Калининграде.

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Качество игры, скорее всего, порадовало калининградских болельщиков: балтийцы владели инициативой. При этом первый же удар сибиряков на 21 минуте по воротам «Балтики» привел к голу. Калининградцев это только разозлило. Они создали с полдюжины голевых моментов, но реализовали только один из них.

Отметим, что «Балтике» так и не удается покинуть зону вылета. Команда и после этого матча находится на предпоследнем 19-м месте с 30-ю очками.
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