«Балтика» упустила победу в матче с «Сибирью»

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Качество игры, скорее всего, порадовало калининградских болельщиков: балтийцы владели инициативой. При этом первый же удар сибиряков на 21 минуте по воротам «Балтики» привел к голу. Калининградцев это только разозлило. Они создали с полдюжины голевых моментов, но реализовали только один из них.

Отметим, что «Балтике» так и не удается покинуть зону вылета. Команда и после этого матча находится на предпоследнем 19-м месте с 30-ю очками.